Wyniki egzaminu zawodowego. Gdzie je sprawdzić? Co zrobić, jeśli nie zdaliśmy?

Egzaminy zawodowe pisano w czerwcu, a na wyniki trzeba było czekać aż do 31 sierpnia. Żeby je sprawdzić, trzeba zalogować się na swoje konto w specjalnym systemie internetowym. Kiedy można odebrać świadectwa i dyplomy? No i co zrobić, jak się nie zdało? Podpowiadamy.

Wyniki egzaminu zawodowego. Kiedy można je odebrać?

Osoby, które uczyły się w technikach i szkołach branżowych, egzaminy pisały 2-7 lub 21 czerwca. Wyniki zostały oficjalnie ogłoszone w środę 31 sierpnia 2022. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół do 7 września 2022 roku. Wtedy będzie można odebrać dokumentu potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które mogą być wymagane przez pracodawców.

Egzamin zawodowy. Jak sprawdzić wyniki?

Wyniki egzaminu najlepiej sprawdzić online na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie. Każda szkoła musi przekazać zdającym login i hasło, które pozwolą na sprawdzenie wyników w sieci.

Egzamin zawodowy. Od ilu procent się zdaje?

Zdanie egzaminu zawodowego nie jest takie proste. W przypadku maturzystów, żeby zaliczyć egzamin dojrzałości, wystarczy 30 proc. Jak to wygląda w egzaminie zawodowym?

Warunkiem zdania egzaminu, według wytycznych CKE, jest uzyskanie:

min. 50 proc. punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej,

min. 75 proc. punktów możliwych do uzyskania z części praktycznej.

Nie zdałeś egzaminu zawodowego? Poproś o poprawkę

Osoby, którym podczas egzaminu zawodowego powinęła się noga, mogą dostać drugą szansę. Przystąpienie do egzaminu po zakończeniu nauki w szkole jest traktowane tak, jak egzamin eksternistyczny. Żeby do niego przystąpić, trzeba złożyć specjalną deklarację. Warto też pamiętać, że mamy prawo wglądu do swojej pracy na 6 miesięcy od otrzymania wyników.

