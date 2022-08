Prof. Wojciech Roszkowski o podręczniku do HiT: Spotkałem się z hejtem, wykluczeniem

Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Prof. Wojciech Roszkowski w rozmowie z Interią mówił o głośnym podręczniku do HiT-u, którego jest autorem. - W latach 80. pisałem pod pseudonimem Andrzej Albert. Starsi wiedzą dlaczego. Młodzi może się dowiedzą z tego podręcznika. Zastanawiam się, czy tego drugiego tomu, nie trzeba będzie wydać pod pseudonimem - powiedział, dodając, że spotkał się z "hejtem, wykluczeniem i mową nienawiści" po publikacji książki.

- To, co mi przyświecało, to pewna metoda pisania historii, która opiera się na próbie rozeznania tego, co było, a czego nie było, co jest ważne, co jest nieważne i co z czego wynika. W ten sposób staram się uczyć historii - zaznaczył prof. Wojciech Roszkowski.

Artykuł aktualizowany