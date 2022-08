Pogoda. Początek września z dużym deficytem opadów. Temperatura również poniżej normy

Końcówka sierpnia to pogoda, która przyniosła ochłodzenie w całej Polsce po kolejnej letniej fali upałów. Do naszego kraju napłynęły masy chłodniejszego powietrza z północnego zachodu, które sprawiły, że maksymalna temperatura powietrza nie przekracza 23-25 stopni Celsjusza. Choć w wielu regionach na niebie dominują chmury, opady w najbliższym czasie będą raczej przelotne.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. Na początku września na większy deszcz nie ma co liczyć

Jak informują Fani Pogody, nic nie wskazuje na to, by na przełomie sierpnia i września czekały nas większe opady deszczu. Ewentualne opady będą raczej przelotne i nie zmienią diametralnie sytuacji spowodowanej panującą suszą. Większe opady na pewno nie spadną co najmniej do początku przyszłego tygodnia.

Temperatura powietrza również nie będzie osiągać wysokich wartości. Chwilowe ochłodzenie na razie się utrzyma - a niższe wartości na termometrach i mniej słońca oznaczają dobrą wiadomość - parowanie z gleby zostanie ograniczone.

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2022. Przed nami załamanie pogody

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Przełom pierwszej i drugiej dekady września może przynieść przełom. Na ten czas przewiduje się zwiększenie dynamiki pogodowej - opady mają być wówczas powyżej normy wieloletniej. Pod względem temperatury zdarzą się jeszcze gorące dni, ale będą one występować sporadycznie.

Według eksperymentalnej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wrzesień 2022 cały miesiąc pod względem opadów ma zmieścić się w zakresie normy wieloletniej. Co z temperaturą? Choć pierwsze dni miesiąca zapowiadają się dość chłodno, to w całym miesiącu temperatura może przekroczyć normę.

Pogoda na wrzesień. Zdarzą się upalne dni, choć opady deszczu ponad normę