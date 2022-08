Wanda Traczyk-Stawska gorzko o rządzie. "Niech żadne Czarnki nie robią z dzieci głupków"

Fundacja Grand Press we wtorek 30 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku po raz drugi przyznała Medale Wolności Słowa tym, którzy wpływają na świadomość Polaków. Nagrodę w kategorii "Instytucja" otrzymał sędzia Igor Tuleya, w kategorii "Media" Piotr Jacoń, w kategorii "Obywatel/Obywatelka" Katarzyna Wappa. Specjalne wyróżnienie powędrowała do Jacka Fedorowicza, Stanisława Tyma i Wandy Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego podczas gali odniosła się do systemu edukacji oraz katastrofy ekologicznej.

Wanda Traczyk-Stawska: "Niech nikt nie odbiera prawdy o rzeczywistości"

Wanda Traczyk-Stawska, żołnierka Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego odbierając nagrodę, stwierdziła, że jedynie wykonuje swój obowiązek według tego, jak przysięgała. Dodała, że jedynie, co jej się należy, to aby ludzie chcieli jej słuchać. - Mam dla was wielki szacunek, że zdobyliście wolność bez jednego wystrzału. Dzięki wam społeczeństwo zrozumiało, że najwyższą wartością jest wolność, a nie partia i jej interes - mówiła Traczyk- Stawska.

- Mówię do was jako bardzo stary człowiek. Ale patrzę na was i znów mam 17 lat. Chciałam przekazać miłość do tego kraju, którą mi wpoili nauczyciele. Niech żadne Czarnki nie robią z naszych dzieci na tym świecie głupków. Niech nikt nie odbiera prawdy o rzeczywistości. Każde dziecko ma taką samą wartość, to skarb całej ludzkości. Jak nie potrafimy dbać o dzieci, o przyrodę, to musimy odejść. Nikt nam nie pomoże - przekazała.

- Nie straszcie dzieci końcem świata, niech każde z nich zasadzi malutkie drzewko, niech ono wie, że drzewo da mu powietrze. Chcę powiedzieć: piękny i cudowny jest świat i przyroda. Dbajcie o nią, bez niej nie ma nadziei, że jest Bóg. Ona jest dowodem na istnienie Boga, bo człowiek niczego takiego nie stworzy. Niech każdy motyl zachwyca - apelowała Traczyk-Stawska.

Jak dodała, "w Sejmie wykręca się ręce matkom, na oczach ich unieruchomionych dzieci". - Nigdy więcej. Przyjrzyjcie się tym, co do władzy startują. Mają walczyć za naszą i waszą wolność - przekazała była żołnierka AK.

Traczyk-Stawska do wojewody: Jak pan nie ustąpi, ja się tu położę

Media Wolności Słowa 2022 - nominacje

Zgodnie z regulaminem Medal Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz wspólnego dobra, w tym m.in.: obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną. Laureatami pierwszej edycji Medalu Wolności Słowa zostali: nauczycielka Agnieszka Jankowiak-Maik, Adam Bodnar i Andrzej Poczobut. Specjalne wyróżnienie odebrał Marian Turski. Przedstawiamy tegoroczne nominacje.

Kategoria Instytucja:

Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który nie poddał się próbom cenzury sztuki,

Jakub Karyś, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji, inicjator protestów przeciwko lex TVN,

Igor Tuleya, sędzia odsunięty przez władze od orzekania z powodu swojej niezależności.

Kategoria Media:

Piotr Jacoń, dziennikarz TVN 24 ujmujący się za osobami transpłciowymi,

Jerzy Jurecki, dziennikarz z Zakopanego, wydawca "Tygodnika Podhalańskiego", przedstawiciel wolnych mediów lokalnych,

Ewa Siedlecka, publicystka "Polityki", skazana za opisanie sędziowskiej afery hejterskiej.

Kategoria Obywatel/Obywatelka:

Kamila Ferenc, prawniczka działająca na rzecz praw kobiet, w tym prawa do legalnej aborcji,

Robert Hojda, inicjator projektów Tour de Konstytucja i Marszu Milczenia'44,

Katarzyna Wappa, nauczycielka z Hajnówki, lokalna aktywistka i obrończyni praw uchodźców, ofiar push backów do Białorusi.

