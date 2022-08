Mężczyzna pędził drogą ekspresową na trasie Widoma-Szczepanowice w powiecie krakowskim (woj. małopolskie) z prędkością 260 km/h. Niebawem został zatrzymany przez policjantów z grupy "Speed" z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Ukarano go mandatem oraz punktami karnymi.



Małopolska. Kosztowna jazda kierowcy lamborghini

Kierowca lamborghini został zatrzymany w piątek 26 sierpnia po tym, jak skontrolował go nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator. - Okazało się, że kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o niemal 140 kilometrów na godzinę i pędził blisko 260 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 kilometrów na godzinę. Pirat drogowy natychmiast został przez stróżów prawa zatrzymany do kontroli - poinformował młodszy inspektor Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 10 punktami karnymi.

Małopolska. Policjanci apelują o ostrożność na drodze

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest przyczyną większości wypadków drogowych. Kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, stwarzają zagrożenie dla siebie oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. - Każdego dnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie rygorystycznie kontrolują przestrzeganie przepisów na drogach powiatu krakowskiego, a piratów drogowych traktują zgodnie z zasadą zero tolerancji, nakładając na nich wysokie mandaty - zaznaczył Gleń.

