We wtorek 30 sierpnia o 20:30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się gala Medalu Wolności Słowa. To nagroda ustanowiona w ubiegłym roku przez Fundację Grand Press, której głównym założeniem jest uhonorowanie Polaków, którzy swoimi działaniami angażują się na rzecz dobra wspólnego.

Media Wolności Słowa 2022. Igor Tuleya z nagrodą

W kategorii Instytucja zwyciężył sędzia Igor Tuleya, który był nominowany do nagrody wraz z dyrektorem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztofem Głuchowskim oraz Jakubem Karysiem, przewodniczącym Komitetu Obrony Demokracji. - Jestem bardzo poruszony. I mogę przypomnieć tylko to, co kiedyś mówiłem podczas demonstracji pod Sądem Najwyższym. Że aby być niezawisłym sędzią, najpierw trzeba być odważnym obywatelem i my sędziowie tej odwagi się uczymy od obywateli - mówił nagrodzony Igor Tuleya, który medal zadedykował wszystkim sędziom i zaapelował o uwolnienie Andrzeja Poczobuta.

W kategorii Media nagrodzony został dziennikarz Piotr Jacoń, który na scenie wygłosił poruszające przemówienie. - Jestem z TVN24, więc jestem nauczony wolności słowa [...] Mam apel, ale mam też przypomnienie. [...] Dokładnie siedem lat temu osoby transpłciowe w Polsce i wszystkie ich rodziny straciły możliwość godnego życia w państwie, w którym płacą podatki - mówił Jacoń, przywołując ustawę o ustaleniu płci, która została zawetowana przez Andrzeja Dudę. Dziennikarz wygłosił apel "do wszystkich partii opozycyjnych, które mają plan, żeby naprawiać Polskę po rządach PiS". - Pamiętajcie, że macie parę rzeczy także do naprawienia po sobie. Jedną z tych rzeczy jest ustawa o ustaleniu płci - podkreślił.

- I mam jeszcze jeden apel, do Kościoła: Miejcie te swoje kościelne rozwody, ale naszym tęczowym dzieciom zostawcie przynajmniej cywilne śluby. I dajcie im święty spokój - zakończył dziennikarz.

Statuetka w kategorii Obywatel/Obywatelka powędrowała natomiast do Katarzyny Wappy. - Jestem tylko jedną z bardzo wielu osób, które angażują się w pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Tak naprawdę nas, którzy mówią, działają, jest o wiele więcej - podkreślała ze sceny.

Pod koniec gali na scenie pojawiła się także Wanda Traczyk-Stawska, która otrzymała specjalny medal. - Ja wykonuję swój obowiązek według tego, jak przysięgałam. Należy mi się tylko, żebyście mnie chcieli posłuchać, żeby już nigdy nie było wojny - mówiła powstanka. - Przyjechałam wam powiedzieć, że mam dla was najwyższy szacunek, boście zdobyli wolność bez jednego wystrzału. I to jest dopiero sztuka!



Media Wolności Słowa 2022 - nominacje

Jak podaje "Press" kategorii Instytucja nominowani są:

Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który nie poddał się próbom cenzury sztuki,

Jakub Karyś, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji, inicjator protestów przeciwko lex TVN,

Igor Tuleya, sędzia odsunięty przez władze od orzekania z powodu swojej niezależności.

W kategorii Media nominowani są:

Piotr Jacoń, dziennikarz TVN 24 ujmujący się za osobami transpłciowymi,

Jerzy Jurecki, dziennikarz z Zakopanego, wydawca "Tygodnika Podhalańskiego", przedstawiciel wolnych mediów lokalnych,

Ewa Siedlecka, publicystka "Polityki", skazana za opisanie sędziowskiej afery hejterskiej.

W kategorii Obywatel/Obywatelka nominowani są:

Kamila Ferenc, prawniczka działająca na rzecz praw kobiet, w tym prawa do legalnej aborcji,

Robert Hojda, inicjator projektów Tour de Konstytucja i Marszu Milczenia'44,

Katarzyna Wappa, nauczycielka z Hajnówki, lokalna aktywistka i obrończyni praw uchodźców, ofiar push backów do Białorusi.

