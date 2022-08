W Nidzicy na Mazurach w sobotę 27 sierpnia odbyły się dożynki gminne, które wzbudziły ogromne zainteresowanie użytkowników mediów społecznościowych. Wszystko za sprawą pewnej zabawy, podczas której jedna osoba trzymała na wysokości pasa paelnię, a druga w tym czasie miała do pasa przymocowaną łyżkę. Łyżkę trzeba było wprawić w ruch, bez użycia rąk, tak, by uderzała w patelnię. Do sprawy odnieśli się już przedstawiciele gmin, którzy uważają, że w tej zabawie nie ma "niczego sprośnego".

