Rybnik. Przedszkolaki nie pójdą na katechezę. Szkoły chcą zmniejszenia liczby godzin religii

W Chwałowicach (dzielnica Rybnika) przez braki kadrowe przedszkolaki nie pójdą na lekcje religii. Jak wyjaśniła rzeczniczka rybnickiego ratusza, do pracy nie zgłosił się żaden katecheta. - Przedszkola otrzymały zgodę Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej na zawieszenie lekcji religii do czasu, kiedy nie zgłosi się do pracy katecheta. Ze względu na braki kadrowe, część placówek zwróciła się z prośbą o zmniejszenie ilości godzin lekcji religii - przekazała Agnieszka Skupień.

Rybnik. W szkołach brakuje psychologów

Agnieszka Skupień poinformowała, że problem braków kadrowych dotyczy także psychologów szkolnych. Obecnie jest wolnych 11 wakatów. Choć w poprzednim roku zatrudniono w Rybniku o 142 osoby więcej, niż w roku go poprzedzającym, to nadal brakuje nauczycieli. Jak wyjaśniła, jest to związane z zatrudnieniem głównie pedagogów specjalnych i psychologów, których brakuje na rynku pracy.

- Dyrektorzy w Rybniku mają trudności z ułożeniem planów lekcji. Dogadują się z nauczycielami, by zajęcia się odbyły. Wiadomo, że będzie w tym roku szkolnym dużo nadgodzin - powiedziała Agnieszka Skupień cytowana przez portal rybnik.com.pl. Pedagodzy będą więc najczęściej pracowali w kilku szkołach jednocześnie.

1 września w rybnickich szkłach naukę rozpocznie blisko 23 tys. uczniów

Rybnicki ratusz informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 do szkół prowadzonych przez miasto będzie uczęszczać 22 850 uczniów i wychowanków. Dzieci zostaną przyjęte do 42 przedszkoli, 34 szkół podstawowych oraz 19 szkół ponadpodstawowych, a także do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej dla dorosłych i do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

