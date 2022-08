Atak nożownika we Wrocławiu. 29-latek został raniony w brzuch i klatkę piersiową

Do zdarzenia doszło 30 sierpnia po godzinie 14:30 we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) w pobliżu skrzyżowania ulic Pułaskiego i Małachowskiego. Mężczyzna zaatakował 29-latka nożem - donosi "Gazeta Wrocławska". Mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 29-latek miał doznać obrażeń brzucha i klatki piersiowej, a jego stan jest ciężki - ustalił lokalny dziennik.

Atak nożownika we Wrocławiu. Policjantom udało się zatrzymać 61-letniego mężczyznę

Wrocławscy policjanci, zostali poinformowani o zdarzeniu przez świadków ataku nożownika i niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Dzięki szczegółowym ustaleniom oraz współpracy z mieszkańcami Wrocławia funkcjonariuszom udało się zidentyfikować podejrzanego mężczyznę.

"Kolejne intensywne czynności przeprowadzone przez policjantów pionu kryminalnego doprowadziły do zatrzymania 61-latka podejrzewanego o udział w zdarzeniu" - przekazał Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Atak nożownika we Wrocławiu. Policjanci poszukują narzędzia zbrodni

Zatrzymany przez funkcjonariuszy 61-letni mężczyzna trafił do jednostki policji, gdzie zostaną z nim przeprowadzone kolejne czynności. "Funkcjonariusze wykonują teraz szereg działań mających na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu i wszelkich okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia" - poinformowała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Z ustaleń "Gazety Wrocławskiej" wynika, że funkcjonariusze poszukują narzędzia zbrodnia.

