W poniedziałek 29 sierpnia w lesie w Fabianowie (woj. wielkopolskie) zostały porzucone dwa psy. Zwierzęta znajdowały się w dwóch związanych workach. Zostały uratowane przez przypadkowego przechodnia.



Wielkopolska. Dwa psy porzucone w workach w lesie. Poszukiwany właściciel

Porzucone w lesie psy znalazła kobieta, która przechodziła przez las. Zauważyła dwa worki leżące na ziemi i postanowiła im się przyjrzeć. Po uwolnieniu zwierząt, na miejsce zdarzenia zostali wezwani wolontariusze ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. Zdjęcia psów udostępniono na Facebooku, w nadziei, że ktoś rozpozna zwierzęta i uda się ustalić, kto dopuścił się tego czynu.

Psy zostały zabezpieczone i trafiły pod opiekę schroniska. "Nie mamy słów na to bestialstwo" - przekazali wolontariusze w mediach społecznościowych.

Wielkopolska. Właścicielowi psów grożą trzy lata pozbawienia wolności

Według art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt każdy, "kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia, z naruszeniem przepisów art. 6 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem". Jako znęcanie się nad zwierzęciem ustawa określa świadome zadawanie im bólu lub cierpienia. Jeśli dochodzi do szczególnego okrucieństwa, kara ta może wynieść od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli jesteśmy świadkami znęcania się nad zwierzętami, zawsze powinniśmy zgłosić to do organizacji zajmującej się ochroną praw zwierząt oraz na policję.

