Taką informację w mediach społecznościowych przekazał Ryszard Terlecki. "Historia i teraźniejszość, podręcznik szkolny prof. Wojciecha Roszkowskiego od jutra do kupienia w 3500 placówkach Poczty Polskiej. Dbajmy o rzetelną wiedzę młodych Polaków, brońmy przed manipulacjami wrogów Polski" - napisał na Twitterze polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Informacje te "Gazecie Wyborczej" potwierdził rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witkowski.

"Potwierdzam, iż od jutra szeroką gamę oferowanych w naszych placówkach wydawnictw uzupełni podręcznik szkolny do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Podręcznik oferowany będzie po cenie rynkowej wskazanej przez wydawnictwo, zaś nakład dostosowany do bieżącego zapotrzebowania. Zachęcam do zapoznania się także z pozostałymi dostępnymi w naszej sieci tytułami i zakupu przy okazji odwiedzin w placówce pocztowej" - napisał Witkowski.

Podręcznik do HiT. Rodzice, stowarzyszenia i samorządowcy przeciwko

Podręcznik do nowego przedmiotu historii i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego krytykują zarówno politycy opozycji (np. Donald Tusk), jak i przedstawiciele PiS (posłanka Joanna Lichocka). Oburzenie wśród rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców wzbudził przede wszystkim fragment dyskryminujący dzieci poczęte metodą in vitro.

W rozdziale "Kultura i rodzina w oczach Zachodu" prof. Wojciech Roszkowski, napisał: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli". Dalej czytamy: "Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?".

Wydawnictwo Biały Kruk zapowiedziało usunięcie z podręcznika do HiT fragmentu o "produkcji" dzieci. "Postanowiliśmy wspólnie z autorem usunąć dyskusyjny fragment z podręcznika" - wskazano w oświadczeniu. Jednocześnie wydawnictwo stwierdziło, że interpretacja, według której tekst dotyczy dzieci poczętych metodą in vitro, jest niesłuszna.

Szkoły przeciwko podręcznikowi do hit

Sprzeciw wobec podręcznika wyrazili m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski czy wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Głos w tej sprawie zabrał również burmistrz Ustrzyk Dolnych na Podkarpaciu - Bartosz Romowicz. Samorządowiec zakazał korzystania z tego podręcznika w zarządzanym przez niego liceum.

W wielu szkołach również zapadła decyzja, że uczniowie nie będą korzystać z tego podręcznika. Nauczyciele będą się posiłkować podręcznikiem, który przygotowuje Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Jednak książka ta wciąż nie uzyskała akceptacji ministerstwa edukacji. Według informacji Onetu ma on jeszcze szanse zostać dopuszczony po wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

Stowarzyszenie Wolna Szkoła w ramach akcji "Szkoła wolna od (s)HIT-u" przygotowało interaktywną mapę z listą placówek, które są przeciwko podręcznikowi. We wtorek na liście było ich 2177.