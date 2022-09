Rok szkolny 2022/2023. Kiedy będzie wolne? Szykuje się sporo długich weekendów [KALENDARZ]

Powrót do szkoły może okazać się łatwiejszy, kiedy zerkniemy w kalendarz na ten rok. Przez najbliższe miesiące uczniów i uczennice czeka nie tylko spor nauki, ale też wiele dni wolnych. Rok szkolny 2022/23 obfituje w długie weekendy. Już teraz można je wpisać w kalendarz, na otarcie łez po zakończonych wakacjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Nauczyciel roku 2018: Nie ukryjemy się przed wirusem pod peleryną niewidką

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Rok szkolny 2022/23. Kiedy będzie wolne?

W roku szkolnym 2022/23 uczniów czeka 179 dni nauki. Zakończenie roku przypada dość późno - dopiero na 23 czerwca. Na szczęście dni wolnych od nauki jest sporo - będzie więc okazja na chwilę wytchnienia. Jak się rozkłada kalendarz świąt?

Oto lista dni wolnych od szkoły w roku 2022/23:

1 listopada (wtorek) - Wszystkich świętych,

11 listopada (piątek) - święto Niepodległości,

od 23 grudnia (piątek) do 1 stycznia (niedziela) - zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie i Nowy Rok),

6 stycznia (piątek) - święto Trzech Króli,

od 16 stycznia do 26 lutego - ferie zimowe. Terminy zależne od województwa,

od 6 kwietnia (czwartek) do 11 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc),

1-3 maja (poniedziałek-środa) - majówka,

8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało.

Krótkie życzenia dla uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego

Ferie zimowe 2023. Kiedy zaplanować urlop?

Wymienione wyżej dni wolne to nie wszystko. Uczniowie mają też dwa tygodnie ferii zimowych, których daty co roku się zmieniają i przypadają w innych terminach, w zależności od tego, w jakim regionie polski chodzi się do szkoły.

Plan ferii zimowych na 2023 rok prezentuje się tak:

16-29 stycznia 2023 r. - w województwach pomorskim, łódzkim, lubelskim, śląskim i podkarpackim,

23 stycznia 2023 r. - 5 lutego 2023 r. - w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim,

30 stycznia 2023 r. - 12 lutego 2023 r. - w województwach świętokrzyskim, małopolskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim,

13-26 lutego 2023 r. - w województwach opolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.

Nowy rok szkolny. Duże zmiany od 1 września. Dotkną uczniów i nauczycieli

****