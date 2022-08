Pogoda długoterminowa na wrzesień 2022. Przed nami załamanie. Czy będzie jeszcze ciepło?

Pogoda w Polsce od poniedziałku przyniosła ochłodzenie i wytchnienie od kolejnej już fali upałów, która utrzymywała się nad krajem. Wtorek również zapowiada się nieco chłodniej - temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 24-25 stopni w województwie podkarpackim. Możliwe będą przelotne opady deszczu na północy i w centrum. Środa, czyli ostatni dzień sierpnia, będzie podobna. Opady możliwe na wschodzie i północy, a temperatura wyniesie maksymalnie od 18 do 23 stopni Celsjusza - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe dni. Jaką pogodą przywita nas wrzesień?

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2022. Jesień zbliża się wielkimi krokami

Najnowsze doniesienia na temat pogody we wrześniu 2022 opublikowali Fani Pogody, którzy przekazali, że do Polski już zaczęło spływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Ochłodzenie szczególnie będzie czuć w nocy, kiedy temperatura wyniesie ok. 10-14 stopni Celsjusza. Przypomnijmy, jeszcze niedawno w nocy na termometrach można było zobaczyć nawet powyżej 20 stopni, co określane jest nocą tropikalną.

Co więcej, lokalnie na wschodzie i północy Polski słupki rtęci mogą wskazywać zaledwie kilka (4-5) stopni powyżej zera. To, jak stwierdzają Fani Pogody, zwiastuje już pierwsze poranne przymrozki. Na ten moment jednak nie przewiduje się tak dużych spadków temperatur, ale w ciągu najbliższych dni i nocy zdecydowanie będzie chłodniej - taka aura utrzyma się do weekendu.

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2022. Czy będzie jeszcze ciepło?

Już na początku przyszłego tygodnia możliwe będą napływy cieplejszych mas powietrza, które szczególnie zaznaczą się na południu i zachodzie. Upał będzie możliwy na południową częścią Niemiec, dlatego możliwe, że na południu Polski również zobaczymy na termometrach ok. 30 stopni. 7 września upał może zaznaczyć się też we wschodnich regionach. Za wcześnie jednak na prognozowanie, jak długo utrzyma się ciepłe powietrze nad krajem.

Choć jesień zaczyna coraz bardziej dawać o sobie znać, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Raczej nie czekają nas już kilkudniowe fale upału, ale dni gorące z pewnością jeszcze wystąpią.

Pogoda na wrzesień. Zdarzą się upalne dni, choć opady deszczu ponad normę