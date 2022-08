Nie będzie aresztu tymczasowego dla patostreamera Wojciecha O. Sąd nie wyraził zgody

Zobacz wideo Ominął opuszczone rogatki i wjechał na przejazd kolejowy. Wszystko to na oczach policjantów z grupy Speed

Wojciech O. został zatrzymany w niedzielę pod Grunwaldem. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Elblągu Sławomir Karmowski przekazał, że postawiono mu zarzuty publicznego nawoływania do waśni na tle narodowościowym i znieważenia członków narodu żydowskiego z powodu przynależności narodowościowej.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, patostreamer nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, a także odmówił składania zeznań. Prokuratura wnioskowała, aby wobec Wojciecha O. zastosować tymczasowy areszt, jednak nie zgodził się na to sąd. Zastosowany zostanie wobec niego dozór policji.

Wojciech O. i jego problemy z prawem

To nie pierwsze problemy z prawem Wojciecha O. Patostreamer 11 listopada 2021 roku razem z Marcinem O. i Piotrem Rybakiem zorganizowali marsz w Kaliszu. Podczas wydarzenia doszło do spalenia tekstu kopii przywileju kaliskiego oraz wykrzykiwano hasła antysemickie. Organizatorzy wydarzenia zostali zatrzymani przez policję i trafili do aresztu. 30 listopada sąd w Kaliszu wskutek wniosku obrońcy, wypuścił O. i O. po zapłaceniu przez nich kaucji.

29 stycznia tego roku O. podczas manifestacji antyszczepionkowców w Bydgoszczy nawoływał do zabicia posłów. W związku z tym poseł Platformy Obywatelskiej, Paweł Olszewski, złożył doniesienie do prokuratury. Wojciech O. został aresztowany przez policję w Bydgoszczy. 13 maja Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uchylił areszt tymczasowy oskarżonemu o grożenie śmiercią posłom i dziennikarzom Wojciechowi O. i zastosował wobec niego dozór policyjny.

W lipcu patostreamer nazywany "Jaszczurem" podczas jednego ze swoich programów w serwisie YouTube dyskutował z rozmówcą na temat możliwego zamachu na prezydentkę Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Negatywnie wypowiadał się na temat Żydów czy Ukraińców.

