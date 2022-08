Ptaszarnia ogrodu zoologicznego w Gdańsku ma nowe okazy turaków fioletowych. W lipcu pojawiły się tam również cztery młode flamingi, a na początku sierpnia dwa młode szpaki balijskie, które są uznawane za gatunek wyjątkowo zagrożony.



Gdańsk. W ogrodzie zoologicznym pojawiły się pisklęta turaków fioletowych

Wiadomość o pojawieniu się turaków fioletowych zoo przekazało w sobotę 27 sierpnia. "Doczekaliśmy się kolejnego przychówku. Tym razem para turaków fioletowych wyprowadziła z gniazda dwa młode. Ich wygląd może nasuwać różne skojarzenia, zupełnie nie przypominają jeszcze swoich rodziców. Do kogo są według was podobne?" - pytali pracownicy zoo we wpisie na Facebooku.

Pisklęta urosną bardzo szybko. Zwykle do trzeciego tygodnia życia opuszczają gniazdo, aby poznać okolicę. W wieku od czterech do pięciu tygodni zaczną latać.

Turaki fioletowe zmieniają barwę piór w zależności od poziomu wilgoci

Turaki fioletowe należą do wyjątkowo oryginalnych zwierząt. Pióra tych ptaków są koloru granatowo-fioletowego. Zabarwienie zawdzięczają turacynie - barwnikowi, który jest w nich zawarty. Pod wpływem wilgoci pióra zmieniają kolor. Palce stóp tych ptaków są równie ciekawe. Mogą być skierowane do przodu lub do tyłu, w zależności od tego, czy będzie się wspinał, czy będzie biegał. Turaki występują w lasach, na mokradłach oraz sawannach centralnej Afryki. Żywią się owocami, pąkami kwiatów oraz owadami.

