Stare Pole. Wypadek na DK 22, droga zablokowana. Dziewięć osób poszkodowanych

Jak poinformowało RMF FM, w poniedziałek 29 sierpnia około godziny 4:45 we wsi Stare Pole (województwo pomorskie) na odcinku Malbork-Elbląg doszło do wypadku. Jak czytamy, samochód dostawczy zjechał z drogi, a następnie wpadł do rowu. Aktualizacja: Według informacji RMF FM na godzinę 10:00 na trasie nie ma już utrudnień blokujących przejazd.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Ku przestrodze. Lubuska policja pokazała niebezpieczne wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów na przejściach

Pomorskie. Wypadek na DK 22. Dziewięć osób rannych

Jak dowiedział się reporter stacji, w związku ze zdarzeniem do szpitali zostało przewiezionych dziewięć osób. Jeden z użytkowników Facebooka opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia, podając, że na miejscu pracuje helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek we Wsi Stare Pole. DK22 nieczynna, obowiązują objazdy

Droga krajowa 22 pozostaje zablokowana, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca kierowanie się objazdami drogami lokalnymi. Aktualny komunikat dotyczący utrudnień drogowych obowiązuje do godziny 7:55.

Jak przekazał dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Malborku w rozmowie z Interią, droga jest zablokowana na wjeździe i wyjeździe ze Starego Pola. - Objazd w stronę Elbląga prowadzony jest na Fiszewo - powiedział.

Burze idą przez Polskę, są podtopienia. Przed nami "brutalny koniec lata"