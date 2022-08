Burze idą przez Polskę, w Sosnowcu podtopienia po ogromnej ulewie. Przed nami "brutalny koniec lata"

W Katowicach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej niedzielne burze doprowadziły do podtopień. Pas wyładowań sunie przez Polskę, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł ostrzeżenia do drugiego i trzeciego stopnia. "Burzom miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, miejscami grad" - ostrzegają synoptycy. Ich zdaniem to początek zmian w pogodzie i "brutalnego końca lata" - bo nadchodzi ochłodzenie.

