Pogoda. Gdzie jest burza? Alerty IMGW dla czternastu województw. Na wschodzie utrzyma się upał

- Strefa opadów i burz przesunie się z zachodu do centrum i na wschód Polski - powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej Emilia Szewczak z IMGW. Tam spodziewane są opady deszczu, a w czasie burz lokalnie pojawi się grad. Wiatr będzie silny i porywisty o wartości do 70 kilometrów na godzinę.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na ochłodzenie mieszkania? Mamy myk na domowy klimatyzator

Pogoda. W niedzielę upał już tylko na wschodzie

Jak dodaje Emilia Szewczak, upalnie będzie już tylko na krańcach wschodnich. Mieszkańcy tej części kraju mogą dzisiaj zobaczyć na termometrach powyżej 30 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn, ostródzki, działdowski, nidzicki, szczycieński) i w woj. mazowieckim (powiaty: przasnyski, mławski, ciechanowski, płoński, nowodworski, warszawski zachodni, pruszkowski i piaseczyński). Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim (powiaty wschodnie),

podlaskim,

mazowieckim (oprócz powiatów zachodnich),

lubelskim,

podkarpackim (tylko powiaty wschodnie).

Pogoda. Zagadkowy cień burzy pojawił się na południowym zachodzie Polski

Na pozostałym obszarze kraju, dla którego nie wydano ostrzeżeń meteorologicznych, temperatura wyniesie 23-24 stopnie, a nad morzem około 21 stopni Celsjusza.

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda. Gdzie jest burza? W niedzielę zagrzmi niemal w całej Polsce

W niedzielę rano burze rozwijają się na zachodzie kraju, jednak mają one słabe natężenie. Przed godziną 9 grzmiało już w okolicach Pobierowa (woj. zachodniopomorskie), w Kożuchowie i Nowym Miasteczku (woj. lubuskie). Pada też w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego. W kolejnej części dnia burze będą przesuwały się w stronę wschodu. Ich największe natężenie prognozuje się w godzinach popołudniowych.

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne nie tylko przed upałem, ale również przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

lubuskim,

pomorskim (powiaty południowe i wschodnie),

warmińsko-mazurskim (oprócz powiatów wschodnich),

kujawsko-pomorskim,

mazowieckim (oprócz powiatów wschodnich),

łódzkim,

wielkopolskim (oprócz powiatów zachodnich),

dolnośląskim (tylko powiaty wschodnie),

opolskim,

śląskim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim (oprócz powiatów wschodnich),

lubelskim (tylko powiaty zachodnie).

Prognozuje się burze, którym towarzyszyć będą miejscami silne opady deszczu od 25 do 35 mm. Możliwy grad o średnicy do 2-3 cm. Wiatr powieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

Pogoda długoterminowa na jesień 2022. Co nas czeka po upalnym lecie?