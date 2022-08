Lokalny portal B24.info zamieścił na Facebooku nagranie i zdjęcia, na których widać skalę zniszczeń. Pod wpływem wybuchu ściany bloku zostały wyrwane.

Potężny wybuch w bloku w Bogatynii

Oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu poinformował w rozmowie z Interią, że pierwsze zgłoszenie ws. wybuchu wpłynęło do stanowiska kierowania o godzinie 20.15. - To jest wybuch w bloku pięciokondygnacyjnym. Na ostatniej kondygnacji doszło do wybuchu najpewniej butli z gazem - przekazał mł. bryg. Hubert Jarosz.

W wyniku wybuchu trzy mieszkania zostały całkowicie zniszczone. - Ściany wyrzuciło na zewnątrz. Cała klatka jest ewakuowana. Trwa akcja ratunkowa - przekazał strażak.

Poszkodowane są dwie osoby, które znajdowały się w jednym ze zniszczonych mieszkań. Służby cały czas pracują na miejscu.

