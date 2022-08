Oddział psychiatrii dziecięcej w Konstancinie wstrzymuje pracę. "Na 30 łóżek przyjmowali 60 osób"

O problemach oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Konstancinie jako pierwszy informował w piątek Michał Janczura, dziennikarz TOK FM. Jak podawał na Twitterze, powodem było złożenie wypowiedzeń przez lekarzy. "To jedna z trzech takich placówek w okolicach W-wy. Przyjmują pacjentów od 14 roku życia. Trwa już szukanie miejsc, które przyjmą młodzież! Od personelu słyszę, że oddział był wiecznie przepełniony. Na 30 łóżek przyjmowali czasem nawet 60 osób" - pisał Janczura.

Problemy oddziału psychiatrii dziecięcej w Konstancinie. "To nie jest kwestia pieniędzy"

Sytuację potwierdził w "Faktach" TVN Piotr Marczyk, prezes zarządu Uzdrowiska Konstancin Zdrój. Jak powiedział, wypowiedzenia złożyli trzej psychiatrzy, którzy dotychczas pracowali w placówce w Konstancinie. - To nie jest kwestia pieniędzy. Myślę, że to jest kwestia zmęczenia materiału. Dlatego że praca na oddziale stacjonarnym to praca z ciężkimi przypadkami, no i oczywiście w warunkach takich, że tych dzieci jest po prostu bardzo dużo - twierdzi Marczyk.

Jak podaje TVN, do Konstancina trafiały dzieci z nerwicami, bulimią, anoreksją czy schizofrenią, a także osoby po próbach samobójczych. Stacja zwraca uwagę, że problem z brakami personelu jest ogólnopolski. Z problemami boryka się też m.in. lokalny ośrodek pomocy psychoterapeutycznej w miejscowości Sępólno Krajeńskie. - Ja potrzebuję psychoterapeutów, psychologów i terapeutów środowiskowych - przyznaje Lucyna Borzyszkowska, koordynatorka ośrodka w Sępólnie Krajeńskim.

Adam Niedzielski "polecił NFZ pilne podjęcie działań"

Do sprawy placówki w Konstancinie odniosło się Ministerstwo Zdrowia. Jak informuje resort, Adam Niedzielski "polecił NFZ pilne podjęcie działań, które mają wesprzeć szpital w rozwiązaniu problemu pracowniczego". "Oddział mazowiecki NFZ jest w bieżącym kontakcie z dyrekcją. Pacjenci nie mogą ucierpieć na konflikcie w szpitalu" - czytamy.

