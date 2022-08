Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Gdańska, która odbyła się w czwartek, radni przegłosowali decyzję o przyznaniu Danucie Wałęsie najwyższego wyróżnienia, jakim jest tytuł honorowej obywatelki miasta. "Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska Danucie Wałęsie złożyły w tym miesiącu kluby radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko dla Gdańska. Obydwa Kluby podczas sesji rady Miasta Gdańska w czwartek, 25 sierpnia, zagłosowały za przyznaniem wyróżnienia (20 głosów), przeciw byli radni PiS (11 głosów)" - czytamy na stronie internetowej miasta. Jak podano, tytuł zostanie wręczony w terminie późniejszym.

Radni wskazywali, że kobieta długo pozostawała w cieniu męża i prowadziła wycofaną postawę, jednocześnie angażując się w działalność charytatywną. Wskazywano na jej poświęcenie dla rodziny, wsparcie dla męża oraz to, że dla wielu "stała się przykładem siły, odwagi i oddania".

Lech Wałęsa o przyznaniu żonie tytułu. "Gratuluję, ale większa nagroda jej się należy"

Lech Wałęsa niedawno udzielił "Super Expressowi" wywiadu, w którym przyznał, że był zaskoczony informacją o tym, że jego żona została odznaczona tytułem honorowej obywatelki miasta. - Nikt mnie nie powiadomił, że to było zaklepane - powiedział.

Jednocześnie cieszył się i gratulował swojej małżonce. - Gratuluję żonie. Należało się. Napracowała się dziewczyna tyle lat, wytrzymałą ze mną tyle lat - mówił. Jednak zdaniem Wałęsy jego żonie należy się nagroda pieniężna. - Większą nagrodę trzeba dać mojej żonie np. 100 tysięcy złotych za całokształt życia, za pomoc - powiedział dziennikowi.

