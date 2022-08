Bon turystyczny. Kończy się czas na wykorzystanie. Jak to zrobić? Czy jest jednorazowy?

Bon turystyczny jest skierowany do rodzin z dziećmi i przysługuje wyłącznie na wypoczynek w Polsce. Wiele bonów nie zostało do tej pory zrealizowanych. Ci, którzy go nie wykorzystali, mają coraz mniej czasu.

3 Fot. Przemysław Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl