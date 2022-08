Sosnowiec. Ten filmik mrozi krew w żyłach. Dziecko tonęło o krok od dorosłych. Nie zauważyli [WIDEO]

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na basenie w Zagórzu - w Sosnowcu. Nagranie zamieścił w sieci prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. Widzimy na nim kilkuletnie dziecko, które zaczyna tonąć obok dorosłej kobiety.

"Z perspektywy zwykłego obserwatora różnica między wygłupami w wodzie czy zabawą, a walką o życie może być niezauważalna" - pisze Arkadiusz Chęciński w komentarzu do krótkiego wideo zamiesczonym na swoim profilu.

Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji ratowniczki dziecku nic się nie stało.

"Tonące dziecko ginie w ciszy"

"Nie zawsze opiekunowie potrafią zauważyć tonące dziecko, bo ono zwykle nie krzyczy, ginie w ciszy i nawet osoby będące w pobliżu mogą nie zauważyć, że coś złego się dzieje" - dodaje prezydent Sosnowca.

"Mówi o tym akcja policji "Misie i dzieci toną po cichu". Do takiej niebezpiecznej sytuacji doszło na naszym basenie w Zagórzu. Na szczęście ratowniczka była czujna i w porę zareagowała. Dziecku nic się nie stało" - podsumowuje.

Utonięcia w Polsce. Są oficjalne dane

Utonięcie jest możliwe wszędzie - nie tylko nad morzem, lecz także w jeziorze, rzece, stawie, a nawet przydomowym basenie. Jak podaje WOPR, tylko 10 proc. przypadków utonięć dzieje się nad Bałtykiem.

Według statystyk na świecie każdego roku w wodzie ginie 236 tys. osób i jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu. W Polsce ofiarami są głównie mężczyźni powyżej 30. i 50. roku życia. W 2021 roku utonęło 408 osób, w tym 40 kobiet. 78 z nich spożywało wcześniej alkohol.

W wakacje 2022 w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych sytuacji nad wodą. Do tej pory życie straciły 139 osób - 87 w czerwcu i 52 w lipcu. W sierpniu to już 59 osób - wynika z danych publikowanych na stronie policji.