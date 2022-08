Pogoda. Pomarańczowe alerty IMGW. Będzie upał do 33 st., ale też zagrzmi. Gdzie jest burza?

"W dzień pogodnie, jedynie na zachodzie i południowym zachodzie, a po południu lokalnie w Tatrach, przelotne opady deszczu i możliwe burze. Opady w czasie burz do 20 mm, w Sudetach miejscami do 35 mm. Temp. maksymalna od 25 stopni C do 33 st. C. Wiatr na ogół słaby, w czasie burz porywy do 70 km/h" - zapowiadali pogodę na sobotę synoptycy IMGW na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał alerty pogodowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem w sobotę. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) dla województw:

pomorskiego (oprócz powiatów północnych),

warmińsko-mazurskiego (oprócz powiatów wschodnich, gdzie obowiązują alerty pierwszego stopnia),

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego (powiaty: przasnyski, mławski, ciechanowski, żuromiński, sierpecki, płocki, Płock, płoński, nowodworski, gostyniński, sochaczewski, warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński, grodziski, żyrardowski).

W wymienionych regionach prognozuje się temperaturę maksymalną od 30 do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy wyniesie natomiast od 16 do 19 stopni Celsjusza.

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Obowiązują one w województwach:

warmińsko-mazurskim (powiaty: gołdapski, węgorzewski, giżycki, olecki, ełcki, piski),

podlaskim,

mazowieckim (oprócz powiatów, dla których wydano alerty drugiego stopnia),

lubelskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

opolskim (powiaty: kluczborski, olecki, strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski).

Synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień od 30 do 32 stopni Celsjusza. Natomiast w nocy temperatura nie spadnie poniżej 14-17 stopni.

Gdzie jest burza? W sobotę może zrobić się niebezpiecznie

W sobotę burze mają wystąpić głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Spadnie ok. 20-35 mm opadów, choć lokalnie może być to nawet do 50 mm. W czasie burz silnie powieje wiatr - do 60-80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy również grad do 2-3 centymetrów. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w ościennych powiatach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Na godzinę 9:40 burze nie występują w Polsce. Ich rozwój przewiduje się na późniejsze godziny.