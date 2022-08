Wanda Szajowska nie żyje. Była najstarszą Polką. "Wyjątkowa osoba, prawdziwa Dama"

Wanda Szajowska urodziła się 12 lutego 1911 we Lwowie. Była prawdopodobnie najstarszą pianistką na świecie. Od 19 sierpnia 2022 roku, po śmierci Tekli Juniewicz posiadała status najstarszej żyjącej Polki.

REKLAMA

Wanda Szajowska ukończyła Lwowskie Konserwatorium Państwowe w zakresie fortepianu i śpiewu. Po drugiej wojnie światowej przeprowadziła się do Krakowa, gdzie ze Lwowa sprowadziła swój fortepian. W Krakowie podjęła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, była też nauczycielką w Eksperymentalnym Studium Muzycznym, założonym w 1946 przez Krystynę Longchamps-Druszkiewiczową.

Pianistka zmarła 26 sierpnia w Krakowie.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

"Smutny poranek, bowiem dziś nad ranem odeszła od nas kochana śp. Pani WANDA SZAJOWSKA - najstarsza pianistka świata, a od tygodnia również NAJSTARSZY CZŁOWIEK POLSKI. Przeżyła 111 lat 6 miesięcy i 14 dni. Urodziła się 12 lutego 1911 roku w swoim ukochanym Lwowie, ale życie po wojnie spędziła w Krakowie, kształcąc późniejsze muzyczne elity świata. Kochała muzykę, ludzi i życie, dawała wielką radość tym, którzy z nią spędzili choć chwilę. Była wyjątkową osobą, prawdziwą Damą, wraz z Nią odchodzi tamten piękny, niepowtarzalny świat. Pani Wando Droga tęsknimy już, bardzo nam Pani brakuje, ale do zobaczenia w Niebie!" - pożegnał Wandę Szajowską w mediach społecznościowych adwokat Maciej Krzyżanowski, przyjaciel wybitnej pianistki.

Nie żyje Wanda Szajowska. "To niebywałe, jak wielka była jej pasja"

Kondolencje po śmierci 111-latki złożył m.in. premier Mateusz Morawiecki.

"Losy Pani Wandy są ilustracją burzliwej historii Polski XX wieku. Urodzona we Lwowie, gdzie ukończyła konserwatorium, po II wojnie światowej przeniosła się do Krakowa, gdzie uczyła historii sztuki i gry na fortepianie, a na Salwatorze umilała czas sąsiadom swą grą do ostatnich dni. Niech spoczywa w pokoju" - napisał premier.

Zobacz wideo Były premier: Wydawało nam się, że na naszych oczach kształtuje się lepsza historia

"Pani Wanda była wyjątkową osoba - uzdolnioną pianistką, która swoją muzyką opowiada poruszające historie. To niebywałe, jak wielka była jej pasja. Przez swoje życie była także wielką Patriotką. Jestem niezmiernie dumny, że osobiście mogłem ją poznać. R.I.P" - napisał Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

"Dziś w wieku 111 lat zmarła Wanda Szajkowska. Małopolanka. Wybitna pianistka. Wieczny odpoczynek..." - pożegnał pianistę wicewojewoda małopolski, Ryszard Pagacz.