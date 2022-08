IMGW ostrzega: W piątek znów poleje się żar, możliwe burze. A w weekend? Cała mapa alertów

Piątek 26 sierpnia okaże się kolejnym upalnym dniem. Już nie tylko na wschodzie, ale także w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na piątek. W Polsce znów będzie upalnie, IMGW ostrzega

Najwyższa temperatura w piątek będzie w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, łódzkim i we wschodniej części wielkopolskiego. W tych regionach termometry mogą wskazać 32 stopnie, a lokalnie nawet 33. Ale - jak powiedziała Emilia Szewczak z IMGW - ciepło będzie w całym kraju. - Temperatura maksymalna będzie wysoka - od 27 stopni nad morzem oraz na południowym zachodzie do 33 stopni na wschodzie - wskazała.

Meteorolodzy wydali także ostrzeżenia przed burzą. W piątek alerty pierwszego stopnia (lokalnie drugiego) obowiązują w województwie dolnośląskim. W lubuskim i częściowo wielkopolskim aktualne są natomiast ostrzeżenia przed burzami z gradem.



Pył i gorące masy powietrza z Bliskiego Wschodu docierają do Polski

Pogoda na weekend. IMGW ostrzega przed burzami i upałem

Ostrzeżenia przed upałem w centrum Polski będą obowiązywały do soboty, natomiast na wschodzie - do 29 sierpnia. - Na zachodzie i południowym zachodzie mogą pojawiać się burze - dodała Szewczak. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w czasie burz będzie silny i porywisty - do 70 kilometrów na godzinę.

Niespokojnie zapowiada się jednak także weekend. W sobotę burze mogą występować na zachodzie i południu, a w niedzielę - we wschodniej części kraju. Upalnie zapowiada się przede wszystkim sobota - na ten dzień meteorolodzy przygotowali ostrzeżenia (w dużej mierze drugiego stopnia) dla prawie całego kraju. W niedzielę natomiast dla jego wschodniej połowy.

