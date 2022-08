Ordo Iuris chce kierować prokuratorami ws. ścigania aborcji. Stworzono specjalny poradnik. "To się dzieje"

Zobacz wideo Oto do czego prowadzi całkowity zakaz aborcji. Salwador powinien być dla Polaków ostrzeżeniem

Ordo Iuris postanowiło walczyć m.in. aborcją farmakologiczną i reklamą środków wczesnoporonnych. Dlatego też stworzyło specjalny poradnik dla prokuratorów. - Mamy do czynienia z ogromnym problemem, polegającym na działaniu organizacji proaborcyjnych, w celu normalizacji przestępstwa, jakie stanowi pomocnictwo w aborcji. To wszystko dzieje się, niestety, za cichym przyzwoleniem organów ścigania, które, w większości przypadków, pozostają, po prostu, bierne - twierdzi adw. Magdalena Majkowska z zarządu Ordo Iuris.

Fundamentalistyczna organizacja podkreśla, że w polskim prawie aborcja jest działaniem bezprawnym (poza dwoma wyjątkami), a "mimo to, organizacje proaborcyjne promują możliwość samodzielnego wykonywania przez kobiety aborcji 'na życzenie'", powołując się na wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, "które nie stanowią jednak obowiązującego w naszym kraju źródła prawa i w tym zakresie są z nim sprzeczne". Ordo Iuris zaznacza też, że środki wykorzystywane do przeprowadzania aborcji farmakologicznej, które zawierają Mifepriston i Misoprostol, nie zostały w Polsce dopuszczone do obrotu w tym celu.

Fundamentaliści chcą ścigać za aborcję farmakologiczną

Jak pisze organizacja, niezgodna z prawem jest zarówno samodzielnie wykonana przez kobietę aborcja farmakologiczna, jak i dystrybucja preparatów do tego służących. "Mimo to, środki te rozprowadzane są przez szereg podmiotów. Takie działania noszą znamiona przestępstwa z art. 152 Kodeksu karnego. Nielegalne jest także reklamowanie pigułek poronnych, praktykowane również przez organizacje proaborcyjne. Narusza to w szczególności art. 129 Ustawy prawo farmaceutyczne. Przepis ten zabrania m.in. reklamowania produktów leczniczych przez osoby nieuprawnione czy produktów niedopuszczonych do obrotu na terenie Polski" - podkreśla Ordo Iuris, dodając, że taka działalność narusza prawo i "powinna spotkać się z adekwatną reakcją organów ścigania".

- Nielegalny obrót środkami poronnymi, wiąże się z bardzo ważnym problemem, który nie spotkał się dotychczas z należytą reakcją organów ścigania. Mowa o reklamie tych środków, jako produktów leczniczych. Z tymi sytuacjami mamy do czynienia głównie w Internecie. Istnieje szereg stron, które te środki promują i robią to w sposób niezgodny z prawem - twierdzi r.pr. Katarzyna Gęsiak, dyrektorka Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

Ordo Iuris przywołuje sprawę Justyny Wydrzyńskiej

Instytut przywołuje sprawę, która toczy się przeciwko Justynie Wydrzyńskiej. To działaczka Aborcyjnego Dream Teamu, która odpowiada przed sądem za pomocnictwo aborcyjne, w tym m.in. wprowadzenie do obrotu leku bez odpowiedniego zezwolenia. Sprawa sięga 2020 roku, kiedy Ania, kobieta w 12 tygodniu ciąży, zgłosiła się na infolinię Aborcji Bez Granic. Jej mąż - jak mówiła - stosował wobec niej przemoc, kontrolował ją i czytał korespondencję. Mężczyzna uniemożliwił jej wyjazd do zagranicznej kliniki aborcyjnej, grożąc zgłoszeniem porwania ich wspólnego dziecka. Świadoma ewentualnych konsekwencji Wydrzyńska postanowiła pomóc Ani i oddała jej swoje tabletki.

- Nie żałuję. Jestem dumna z tego, że byłam silna i tą siłą mogłam wesprzeć Anię. Dałam jej tabletki, moją intencją nie było to, by przerwała ciążę, tylko to, by trzymając tabletki w ręku, mogła sama zadecydować o swoim życiu. To nie ja powinnam stać na miejscu oskarżonego, tylko nasi byli kontrolujący mężowie. Jak można zmuszać kogoś do urodzenia dziecka? -mówiła działaczka.

Przypomnijmy, Wydrzyńska, jako jedna z pierwszych, działała, udzielając informacji i wsparcia każdej osobie w niechcianej ciąży. Robi to od 16 lat. Jej działalność wpisuje się w rekomendacje WHO - Światowa Organizacja Zdrowia zaleca aborcję farmakologiczną, przeprowadzaną w domu, z pomocą osób bez wykształcenia medycznego, jednak z doświadczeniem w tym temacie, jako bezpieczną metodę przerywania ciąży.

Teraz za pomoc Ani Justynie Wydrzyńskiej grożą trzy lata więzienia.

Infolinia Aborcji Bez Granic: 22 292 25 97, więcej informacji na stronie internetowej



Kontakt z Federacją Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: federacja@federa.org.pl, tel. 22 635 93 95

Dyżur pomocowy ginekolożki w ramach federacyjnego Telefonu Zaufania - środa 16:00-20:00, tel. 22 635 93 92

Kontakt do prawniczki - infoliniaprawna@federa.org.pl; telefon w sytuacji zagrożenia życia: 501 694 202 lub 663 107 939, szczegóły i więcej informacji można znaleźć na stronie Federy



Kobiety w sieci – to organizacja prowadząca telefon zaufania (725 892 134) oraz forum maszwybor.net



