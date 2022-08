Polska poznała Sarę James dzięki programowi "The Voice Kids". Młoda wokalistka została wówczas okrzyknięta "polską Whitney Houston" i zwyciężyła w telewizyjnym plebiscycie. Reprezentowała także nasz kraj w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Teraz zachwyciła w "America's Got Talent". Wokalistka dostała wielkie brawa, a od całej czwórki jurorów owacje na stojąco. Wśród nich był Simon Cowell, który wcisnął w trakcie przesłuchań "złoty przycisk". 24 sierpnia nastolatka dała kolejny występ w show i wyczekiwała werdyktu widzów. Kolejnej nocy dowiedzieliśmy się, że Polka zakwalifikowała się do wielkiego finału. O zwycięstwo zawalczy 13 września.

TVP rozpływa się nad Sarą James. "Kariera artystki rozpoczęła się dzięki Telewizji Polskiej"

TVP nie kryje zadowolenia z powodu sukcesu Polki i nie szczędzi słów zachwytu. Wyemitowała w środę 24 sierpnia reportaż, przypominając, że młoda wokalistka zaczynała swoją karierę w programach stacji.

- Pokazała pełnię swego kapitalnego głosu - podsumował Rafał Brzozowski w materiale "Niezwykły występ Sary James w USA!" Macieja Sawickiego. - Bank popularności i oglądalności rozbity. Tym razem za oceanem. Wcześniej Sara James skradła serca naszych widzów. Telewizja Polska promuje talenty i kreuje gwiazdy - stwierdził autor.

- Mogę śmiało powiedzieć, że Telewizja Polska jest odkrywcą talentu Sary James, która na początku pojawiła się w "The Voice Kids", potem w "Szansie na sukces", a ostatecznie reprezentowała Polskę na konkursie dziecięcej Eurowizji w Paryżu. Teraz miejmy nadzieję, że wszystkie te produkcje wywróżą jej międzynarodowy sukces - dodał Aleksander Sikora, prowadzący "Pytanie na śniadanie".

Powstał także film, a raczej zestawienie występów 14-latki, zatytułowany "Sara James - muzyczne odkrycie Telewizji Polskiej". Jak czytamy w opisie produkcji: "Kariera artystki, która rozpoczęła się dzięki Telewizji Polskiej, umożliwiła jej wejście na światową scenę".

Jacek Kurski ma pracę dla Sary James. Będzie jurorką "Szansy na sukces"

Jacek Kurski w środę 24 sierpnia, kiedy jeszcze nie było wiadome, czy Sara zakwalifikowała się do finału, stwierdził z pewnością, że Polka zawojuje świat. - Jeżeli pięć mln widzów w Polsce nie może się mylić, to tak samo nie zrobi tego Simon Cowell. Jestem przekonany, że ta piękna kariera, która rozpoczęła się w Telewizji Polskiej poniesie się dalej w Stanach Zjednoczonych - dodał.

- Przed nią wielka kariera. Trzymam za nią kciuki. Tak dojrzałej artystki w tak młodym wieku dawno nie widziałem. Nasze studia są dla niej otwarte i będziemy ja zapraszać zawsze, do każdego formatu, do którego będzie pasować - powiedział podczas konferencji prasowej po prezentacji jesiennej ramówki Telewizji Polskiej. - Widziałem jej występ w Ameryce, był rewelacyjny. To pełna kontrola i dojrzałość. Mam wrażenie, że ona ma wokal 20-latki, która szlifuje swój głos od dawna - dodał.

Przekazał także, że Sara James zasiądzie w jury programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022", w którym wyłoniony będzie reprezentant Polski w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. - Sara James będzie jurorką "Szansy na sukces", będzie współdecydować wraz z widzami o tym, kto z kandydatów stanie się polskim kandydatem na Eurowizji Junior. Zamieniła się rolami, z artystki ocenianej jest już oceniającą, ale ma do tego pełne prawo i kompetencje - powiedział prezes TVP.

