Łapy. Trzech pracowników wodociągów wpadło do szamba. Dwóch osób nie udało się uratować

Podczas prac wykonywanych przez pracowników ZWIK Łapy (woj. podlaskie) przy studni przetłaczania ścieków wpadło do niej trzech mężczyzn. Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego zlokalizowali jednego z poszkodowanych i ewakuowali na zewnątrz studni. Razem z obecnym już na miejscu Zespołem Ratownictwa Medycznego przystąpiono do resuscytacji poszkodowanego, który następnie został przewieziony do szpitala.

Z uwagi na dużą ilość ścieków w studzience (siedem metrów głębokości), dalsze działania były możliwe po ich wypompowaniu. Gdy ścieki zostały usunięte, zlokalizowano osoby poszkodowane, które zostały ewakuowane przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego "Białystok". Obecny na miejscu lekarz stwierdził ich zgon - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W działaniach trwających ok. 3,5 godziny brało udział 7 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, łącznie 28 ratowników.

Przyczyna wypadku na razie nie jest znana. "(...) Być może pracownicy wodociągów chcieli udrożnić przepływ ścieków, albo wypompować ich część" - pisze rmf24.pl.