Pogoda w Polsce w ostatnich dniach sierpnia jest wyjątkowo słoneczna. Jak wyjaśniają synoptycy z portalu Fani Pogody, aktualnie nad Europą są dwa regiony, w których można odnotować najwyższe temperatury - region od Hiszpanii, po Francję, ale przede wszystkim południowy wschód Europy oraz Morza Czarnego.

"Potężny upał panuje również w Turcji, gdzie temperatury przekroczyły ostatniej doby 40 stopni. Z tego obszaru gorące, zwrotnikowe powietrze płynie również w nasz region, przynosząc wielodniowy już upał na wschodzie i w centrum kraju" - czytamy.

Pył z Bliskiego Wschodu dociera do Polski

Okazuje się jednak, że wraz z napływającymi gorącymi masami powietrza, transportowany jest też pył.

- Każda masa powietrza potrzebuje jakiegoś wielkiego obszaru źródłowego, gdzie nabiera swoich cech. Dla tych mas, które aktualnie do nas napływają, jest rejon Bliskiego Wschodu, czyli Iran, Irak - poinformowała synoptczyka TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek.

- Te masy zwykle niosą ze sobą pyły, zanieczyszczenia, i to powietrze jest często mocno zmętnione, mleczne, właśnie od tego piachu. Czasami się zdarza, że płynie też ono do nas z Afryki, przez Morze Śródziemne, jest czystsze niż to z Bliskiego Wschodu - wyjaśniała synoptyczka.

Według Arlety Unton-Pyziołek gorące i zanieczyszczone powietrze będzie napływać do naszego kraju aż do niedzieli.

Niebezpieczny smog. Alert RCB: "Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz"

Powietrze ma pogorszoną jakość głównie na wschodzie Polski. Mieszkańcy powiatów Białystok, białostockiego i augustowskiego otrzymali w środę 24 sierpnia alerty SMS-owe od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "UWAGA! Dnia 23.08 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - brzmi przesłany alert.

- Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego jest napływ mas powietrza znad Europy Wschodniej, które docierają nad wschodnią część Polski, do województwa lubelskiego i podlaskiego, a także do północnych obszarów województwa podkarpackiego i wschodniej części województwa mazowieckiego - wyjaśnił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Pyły zawieszone PM10 osadzają się na pęcherzykach płucnych, utrudniając wymianę gazową. Ponadto mogą drażnić wrażliwe błony śluzowe.

Pogoda na wrzesień. Zdarzą się upalne dni, choć opady deszczu ponad normę

Kiedy ochłodzenie?

Jak podają synoptycy z portalu Fani Pogody, na spadek temperatury można liczyć w niedzielę, co potwierdzają modele, które są coraz bardziej jednoznaczne w wyliczeniach. "Wiele wskazuje na to, że z zachodu na wschód kraju przemieszczał będzie się chłodny front atmosferyczny. Za frontem do kraju spłynie prawdopodobnie chłodniejsze powietrze morskie" - czytamy na stronie. W pierwszym tygodniu września termometry w niektórych regionach Polski wskażą 20 stopni Celsjusza.

