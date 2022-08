Holownik Odys wypłynął z Gdyni z dźwigiem portowym transportowanym na barce i zmierzał do Szczecina. Dźwig, z niewyjaśnionych obecnie przyczyn, po drodze zatonął. Trzech marynarzy z sześcioosobowej załogi holownika, było pod wpływem alkoholu. Sprawą zajmuje się obecnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich.



Gdynia. W Bałtyku między Łebą a Ustką zatonął dźwig. Połowa załogi holownika nie była trzeźwa

Dźwig portowy zatonął w wodach Bałtyku 24 sierpnia rano. Informację o tym przekazano załodze jednostki pływającej SG-213 „Strażnik 3" z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej. Do zatopienia transportowanego na pontonie dźwigu portowego doszło między Łebą a Ustką. Gdy holownik został zlokalizowany, na pokładzie zjawiła się grupa kontrolna strażników granicznych. Podczas ustalania szczegółów zdarzenia okazało się, że trzech marynarzy jest pod wpływem alkoholu. Mężczyźni mieli w organizmie od 0,35 do 0,46 promila alkoholu. Kapitan holownika wraz z dwoma pozostałymi członkami załogi byli trzeźwi. Jednostka holownicza w asyście jednostki SG-213 wróciła do portu w Gdyni - informuje Morski Oddział Straży Granicznej w Gdyni.

Gdynia. Zapowiedziano poszukiwania zagubionego dźwigu

Urząd Morski w Gdyni zapowiada przeprowadzenie pomiarów hydrograficznych na trasie, którą pokonał holownik, by zlokalizować zagubiony ładunek. - O zdarzeniu powiadomiona została Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich oraz pozostałe służby. Po zawinięciu jednostki do portu postępowanie zostanie również wszczęte przez organy administracji morskiej - zapowiada rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, cytowana przez TVN24. Poinformowała również, że zagubiony dźwig nie stanowi zagrożenia dla środowiska z uwagi na jego konstrukcję - ma napęd elektryczny.

