W czwartek maksymalna temperatura w kraju wyniesie od 22 do 24 stopni, jednak na wschodzie kraju będzie cieplej. Tam termometry wskażą 31 stopni. Czekają nas także przelotne opady deszczu, a miejscami burze, a nawet grad. Wiar może osiągną w porywach do 75 km/h - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Niski poziom wody w Wiśle. Nagraliśmy, jak susza wpłynęła na rzekę w stolicy

Długoterminowa prognoza pogody. Ostatni weekend sierpnia będzie upalny i burzowy

Według prognoz pogodowych w piątek utrzymają się przelotne opady deszczu oraz burze. Na zachodzie oraz południu kraju temperatura wyniesie około 26 stopni, a na wschodzie 31 stopni. Z kolei w weekend będzie jeszcze cieplej, termometry wskażą od 27 do 31 stopni. Synoptycy przewidują, że w sobotę i w niedzielę burze pojawią się na zachodzie kraju.

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Z radaru opublikowanego na stronie wxcharts.com wynika, że w poniedziałek prognozowane są opady na północy Polski. Z kolei we wtorek deszczowo będzie tylko w północno wschodniej części kraju, a w środę deszcz przewidywany jest na południowym zachodzie oraz na Pomorzu. Temperatura na początku tygodnia wyniesie od 20 do 25 stopni, najcieplej będzie na wschodzie Polski. We wtorek będzie chłodniej, termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie. Ostatniego dnia sierpnia temperatura będzie się wahać od 19 do 21 stopni - informuje Interia.

Jaka pogoda czeka nas w nadchodzącym miesiącu? Z prognozy pogody przestawionej na portalu fanipogody.pl. wynika, że wrzesień będzie ciepły, a najwyższe temperatury przewidywane są na południu kraju. W nadchodzącym miesiącu czeka nas dominacja niżowej pogody, która przyniesie opady deszczu powyżej normy wieloletniej.

Pogoda na wrzesień. Zdarzą się upalne dni, choć opady deszczu ponad normę

IMGW ostrzega przed burzami

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski ostrzega przed burzami. - Najbardziej niebezpiecznie będzie w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Małopolskę, ale burze jednak mogą pojawiać się w całym kraju - powiedział rzecznik IMGW. I dodał "spodziewamy się opadów obfitych, krótkotrwałych, do 50 litrów wody na metr kwadratowy". Sytuacja pogodowa ustabilizuje się piątek rano. Rzecznik IMGW dodał, że na wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, tam temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed burzami z gradem i ulewami

******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.