Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed gradem i silnym wiatrem. Niebezpieczny upał w centrum kraju

Mieszkańcy południowo-zachodniej Polski powinni wyjątkowo uważać na dzisiejsze warunki pogodowe. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed opadami, które mogą wynieść nawet 30 mm. Pojawi się też silny wiatr w porywach do 70 km/h.



Alert IMGW. Spodziewane obfite opady deszczu oraz burze z gradem

Jak poinformował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, dziś strefa frontu atmosferycznego przesunie się nieco na zachód Polski. "Najbardziej niebezpiecznie będzie w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Małopolskę, ale burze jednak mogą pojawiać się w całym kraju" - powiedział rzecznik IMGW. "Spodziewamy się opadów obfitych, krótkotrwałych, do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą również występować silniejsze porywy wiatru - do 75 kilometrów na godzinę oraz początkowo grad" - powiedział Grzegorz Walijewski. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się jutro rano.

Alert RCB. Ostrzeżenia przed upałem

Rzecznik IMGW dodał, że na wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, tam temperatura maksymalna przekroczy 30 st. C. "Temperatura wzrośnie do 32 st. C, szczególnie na wschodzie Mazowsza oraz w okolicach Białegostoku" - powiedział Grzegorz Walijewski. "Ciepło również na Podkarpaciu - do 30 st. C. W centrum oraz na Warmii i Mazurach od 28 do 29 st. C, na zachodzie od 26 do 27 st. C., nad morzem - 22 st. C. i w obszarach podgórskich od 22 do 23 st. C. - mówił Grzegorz Walijewski. W piątek upalne powietrze dotrze do centrum, natomiast w sobotę - na zachód kraju.

