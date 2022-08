Zła jakość powietrza w wielu polskich miastach. "Stężenie pyłu spowodowane napływem transgranicznym"

Rzecznik prasowy GIOŚ Maciej Karczyński przekazał, że przyczyną większej ilości pyłów w powietrzu są pogoda, żniwa, wysuszona ziemia i pożary we wschodniej części Europy - na terenie Białorusi i Ukrainy. - Jest to spowodowane przede wszystkim warunkami klimatycznymi, a także wschodnim wiatrem - mówił Maciej Karczyński. Jak dodał, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a poprawa jakości powietrza według ekspertów GIOŚ-u powinna nastąpić do końca tygodnia. Osoby mające problemy z górnymi drogami oddechowymi powinny unikać dłuższego przebywania na zewnątrz i aktywności fizycznej.

GIOŚ podkreślił, że zanieczyszczenie powietrza nie jest spowodowane żadnymi innymi czynnikami. - Pojawiły się sugestie, że być może ma to związek z Ukrainą. My wiążemy to z pożarami i jesteśmy w ciągłym kontakcie z Państwową Agencją Atomistyki, żeby mieć pewność, że nie doszło do żadnego skażenia - wyjaśnił rzecznik GIOŚ.

Zła jakość powietrza. "Wysokie stężenia pyłu spowodowane napływem transgranicznym"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS o złej jakości powietrza do mieszkańców Białegostoku i powiatu białostockiego oraz augustowskiego:

W środę zostały wydane komunikaty o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie powyżej 100 µg/m3) dla województw: podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na Podlasiu prognozowane przekroczenie obejmuje Białystok oraz powiaty: białostocki i augustowski. Na Lubelszczyźnie: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska i powiaty: radzyński i janowski. Na Warmii i Mazurach przekroczenie jakości norm prognozuje się na terenie powiatów: ełckiego i oleckiego.

Wieczorem o złej jakości powietrza powiadomiono również mieszkańcy Warszawy (w tym przypadku nie rozesłano jednak alertów RCB, a jedynie poinformowano o podwyższonym poziomie pyłów zaobserwowanym przez GIOŚ).

"Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że na obszarze Warszawy istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Wysokie stężenia pyłu spowodowane są napływem transgranicznym. Zalecenia: Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Informacje: 22 597 94 81, powietrze@mazovia.pl" - napisano na stronie z informacjami dla mieszkańców.

Obecnie ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego obejmuje pięć województw: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie oraz woj. warmińsko - mazurskie.

Główny Inspektorat Ochorny Środowiska zachęcił do pobrania swojej aplikacji mobilnej "Jakość powietrza w Polsce" na smartfony z systemem Android lub iOS, która umożliwia bieżące i szybkie sprawdzenie informacji na ten temat. Aktualne dane można również znaleźć na stronie internetowej: powietrze.gios.gov.pl.