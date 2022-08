Bydgoszcz. W budynku noclegowym wybuchł pożar. Nie żyje kobieta i dziecko

Zobacz wideo Autokar stanął w płomieniach w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Podróżowało nim 31 osób

Jak informuje tvn24.pl, do pożaru doszło w środę przed południem w budynku noclegowym przy ulicy Jar Czynu Społecznego w Bydgoszczy. Na miejsce zostało skierowanych 11 zastępów straży pożarnej.

Tragiczny pożar w Bydgoszczy. Nie żyją dwie osoby

Starszy kapitan Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, przekazał portalowi, że w pożarze zginęły dwie osoby. - To kobieta i dziecko. Osiem osób jest poszkodowanych - mają różnego rodzaju obrażenia - poinformował. Jak dodał, kilkanaście osób zostało ewakuowanych z budynku przez strażaków.

Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji, cytowany przez Express Bydgoski, podkreślił, że funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia. Policjant potwierdził, że w pożarze zginęły dwie osoby, a kilka jest rannych - część z nich zabierana jest do szpitali, a pozostali opatrywani są na miejscu. Przemysław Słomski dodał, że na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. - To będziemy ustalać, jak strażacy całkowicie ugaszą ogień. Niewykluczone, że potrzebna będzie opinia biegłych z zakresu pożarnictwa - stwierdził.

