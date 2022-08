Mapa "Szkół bez (s)HiTu" się zapełnia. Z podręcznika rezygnują nawet placówki katolickie

Podręcznik do Historii i Teraźniejszości od samego początku budzi wiele emocji. Zawiera on dyskryminujące treści, dotyczące m.in. in vitro. W ramach bojkotu organizacja Wolna Szkoła stworzyła interaktywną mapę placówek z całej Polski, które nie będą uczyć nowego przedmiotu na podstawie "dzieła" prof. Wojciecha Roszkowskiego. Najwięcej zostało odnotowanych w województwie śląskim.

