"Skandaliczne zachowanie pracowniczki TVN. Bez zgody dyrekcji wtargnęła do liceum Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim tuż przed poprawką matury" - czytamy we wpisie na Twitterze Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka zarzuca TVN "przemoc"

Dalej RPD stwierdza, że dziennikarka "żądała od uczniów wypowiedzi, stresując ich i strasząc". "Składam skargę do KRRiT na przemoc TVN" - pisze Rzecznik.

Jak podaje Onet, do zdarzenia doszło pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Portal powołuje się na słowa Marka Szymańskiego, dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, który przekazał, że dziennikarka weszła do szkoły, aby poprosić o zgodę na zrobienie materiału. Poproszono ją o opuszczenie placówki. Jak przekazał, w tej chwili " nie ma oficjalnego protestu ze strony szkoły". - Jeśli któryś z uczniów zgłosi protest w tej sprawie, zostanie on rozpatrzony - stwierdził.

Stacja odpowiada: Ekipa nie tylko nie straszyła, ale nawet nie rozmawiała z żadnym z uczniów

Zupełnie inaczej niż RPD wydarzenie przedstawia w krótkim oświadczeniu stacja TVN24. "Ekipa telewizyjna nie wtargnęła do szkoły. Weszła tam bez kamery, by poprosić o zgodę na nagrywanie. Nie tylko nie straszyła, ale nawet nie rozmawiała z żadnym z uczniów. Rzecznik Praw Dziecka został wprowadzony w błąd i powiela kłamstwa" - napisano.

Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do szkoły. Czekamy na odpowiedź.

