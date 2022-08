Gdzie jest burza? RCB: Możliwe osuwiska z powodu intensywnych opadów [RADAR BURZ]

Wtorek 23 sierpnia to w niektórych regionach bardzo dynamiczny dzień pod względem pogody. Tego dnia przewiduje się burze w pasie od Pomorza przez centralną część Polski po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Front przyniesie intensywne opady deszczu, które sprawią, że w niektórych regionach zrobi się niebezpiecznie. Opady mogą trwać krótko, ale jednocześnie prowadzić do wielu zniszczeń. Miejscami spadnie do 40 mm deszczu. Niewykluczone są też sumy powyżej 50 mm - tyle, ile miejscami spada w ciągu miesiąca. Na tym obszarze możliwe będą też podtopienia.

Pogoda. Gdzie jest burza? Grzmi w pasie od Warmii po Małopolskę

"Wielokomórkowa burza o znacznym potencjale elektrycznym przemieszcza się nad pograniczem Kujaw, Mazowsza i Ziemi Łódzkiej. Towarzyszą jej intensywne opady deszczu do 20-35 mm, lokalnie grad o średnicy do 2-3 cm oraz niewykluczone są silne porywy wiatru do 70 km/h" - informował o godzinie 15.15 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Według radaru pogodowego serwisu windy.com w godzinie 17.50 najwięcej wyładowań możemy zaobserwować w okolicach Dobrego Miasta (na północ od Olsztyna, woj. warmińsko-mazurskie), grzmi też w pobliżu Morąga i Miłakowa.

Sporo wyładowań można zaobserwować na północ od Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie), w okolicach Rawy Mazowieckiej (łódzkie) i Nowego Miasta nad Pilicą (mazowieckie). Wyładowań nie brakuje w okolicach Kielc i Buska-Zdroju (świętokrzyskie) oraz na krańcach południowych - w Jaśle (podkarpackie), Gorlicach i Regietowie (małopolskie).

RCB ostrzega przed osuwiskami na południu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że Państwowa Służba Geologiczna - Centrum Geozagrożeń ostrzega o możliwości uruchomienia się osuwisk w związku intensywnymi opadami deszczu w południowej Polsce. Do niebezpiecznych zjawisk może dojść w Małopolsce i w południowej części województwa śląskiego.

RCB zaleca mieszkańcom tych województw, aby zwracali szczególną uwagę na budynki stojące na terenie osuwiskowym, w tym zwłaszcza na: pęknięcia ścian, niebezpieczne ukształtowanie terenu, wypływy wód gruntowych, zmiany poziomu wód w studniach, a także na uszkodzenia linii eneregetycznych i gazociągów.

