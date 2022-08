Tadeusz Rydzyk udzielił obszernego wywiadu tygodnikowi "Sieci" - można przeczytać go także na stronie wPolityce.pl. Wypowiedział się w nim też m.in. na temat Zachodu, w którym zobaczył "antykatolickie prądy".

Rydzyk o Zachodzie: Dotknąłem mocy szatana. W Polsce substancja społeczna nie jest jeszcze zepsuta

Michał Karnowski rozpoczął wywiad od zapytania swojego rozmówcy, czy jego zdaniem "dadzą radę zniszczyć katolicyzm także w Polsce". Redemptorysta z optymizmem patrzy na tę kwestię, jego zdaniem Polska opiera się prądom przychodzącym z Zachodu.

- W Polsce substancja społeczna nie jest jeszcze zepsuta. Dużo zależy od tego, czy zdołamy umocnić młodych. To jest czas otwierania nam oczu, czas oczyszczenia. Zrozumienia, co się dzieje - mówił Rydzyk. - Najpierw zobaczyłem, w jakim kierunku idzie Zachód, mocno antykatolickie prądy, działania, organizacje. New Age, nawet kult szatana. Ludziom wydaje się, że to jakaś zabawa, bajka. Mylą się. Mogę powiedzieć, że tam dotknąłem mocy szatana i miłującej wszechmocy Pana Boga. Cały czas myślałem, co robić, jak działać.



Zdaniem Rydzyka "Unia Europejska jest wyraźnie bezbożna i jest także niemiecka". - W Polsce opozycja idzie w tym kierunku, właściwie płynie motorówką. Chcą tego, do tego dążą i nawet nie udają, że chodzi im o Polskę. My to wiemy - powiedział, przyznając, że obawia się jednak "czy część prawej strony też nie zmierza w tym kierunku, tylko wiosłuje powoli". - Czy nie wpadliśmy w unijną pułapkę? Czy damy radę z tego wyjść? Czy nie mamy do czynienia z nowym totalitaryzmem? - zastanawiał się redemptorysta.

Tadeusz Rydzyk o pedofilii w Kościele: Gdy inni to robią, to idą pochwały

W wywiadzie poruszony został także temat pedofilii w Kościele. Zdaniem Karnowskiego w Polsce można mówić o "pojedynczych przypadkach". - To jest jeden ze sposobów walki z Kościołem - odpowiedział Rydzyk. Stwierdził, że choć tego typu czyny są "całkowicie niedopuszczalne", to "musimy umieć je rozgraniczyć". - Realne takie przypadki od używania tego tematu jako maczugi na Kościół - podkreślił i dodał: - Idzie ogromna propaganda promująca wynaturzenia, rozwiązłość, grzech, łamanie przykazań. Gdy inni to robią, to idą pochwały, wspaniałe opisy, ktoś takie staje się celebrytą. Gdy popełni taki występek ksiądz - to już go mają.

