Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, kiedy sierż. szt. Marcin Celi przebywał na urlopie w Splicie w Chorwacji. Około godziny 13 funkcjonariusz zauważył, że młody mężczyzna zsunął się z materaca i zaczął się topić.

Policjant z Radomia uratował tonącego obywatela Bośni i Hercegowiny

Policjant błyskawicznie ruszył na ratunek. Wyciągnął tonącego z wody i położył go na materacu. Sierż. szt. Celi uspokoił młodego mężczyznę i pomógł mu dopłynąć do brzegu, gdzie czekała na niego rodzina. "Dzięki szybkiej reakcji mundurowego turysta z Bośni i Hercegowiny cały i zdrowy wyszedł z tej niebezpiecznej sytuacji" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Policjant wcześniej uratował tonącego w zalewie w Radomiu mężczyznę

Policjant już drugi raz w tym roku ocalił życie osobie tonącej. Dwa miesiące przed wyjazdem do Chorwacji, w czerwcu, sierż. szt. Marcin Celi uratował mężczyznę, który wskoczył do zalewu na osiedlu Borki w Radomiu. Policjant zauważył topiącego się mężczyznę, kiedy wspólnie z partnerem patrolowali okolicę. Marcin Celi zanurkował i odnalazł mężczyznę na dnie. Wspólnie z drugim policjantem wyciągnęli go na pomost. Funkcjonariusz prowadził resuscytację mężczyzny do czasu przekazania go pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego.

Polscy policjanci na służbie w Chorwacji i Bułgarii

Polscy policjanci od 1 lipca pełnią służbę w bułgarskich kurortach Morza Czarnego oraz na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. "Na mocy zawartych przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka porozumień, jak również zaproszeń skierowanych przez szefów chorwackich i bułgarskich policjantów, polscy funkcjonariusze do 31 sierpnia bieżącego roku asystują chorwackim i bułgarskim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, którzy - jak każdego roku - licznie odpoczywają w Chorwacji i Bułgarii" - przekazała policja w komunikacie.

