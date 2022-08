Białystok przyłącza się do miast bojkotujących podręcznik HiT. Apele do nauczycieli - "nie korzystajcie"

Od września Historia i Teraźniejszość trafi do szkół ponadpodstawowych. Podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego wywołał oburzenie zarówno wśród rodziców dzieci, które będą musiały się z niego uczyć, jak i wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych czy polityków. Szczególnie oburzający jest fragment dotyczący dzieci poczętych metodą in-vitro.

W rozdziale "Kultura i rodzina w oczach Zachodu" prof. Wojciech Roszkowski, napisał: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli". Dalej czytamy: "Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?".

Wydawnictwo Biały Kruk zapowiedziało usunięcie z podręcznika do HiT fragmentu o "produkcji" dzieci. "Postanowiliśmy wspólnie z autorem usunąć dyskusyjny fragment z podręcznika" - wskazano w oświadczeniu. Jednocześnie wydawnictwo stwierdziło, że interpretacja, według której tekst dotyczy dzieci poczętych metodą in vitro, jest niesłuszna.

Burmistrzowie i prezydenci miast przeciwko podręcznikowi do HiT

Swoje sprzeciw na temat podręcznika do historii i teraźniejszości w mediach społecznościowych wyrażają prezydenci oraz burmistrzowie miast. Apel do nauczycieli, aby nie korzystali z podręcznika do HiT autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego skierował prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Nie korzystajcie z podręcznika do HiT autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Zawiera on wiele dyskryminujących, nieprawdziwych, czy wręcz haniebnych treści, dotyczących m.in. in vitro. To do Was należy wybór podręcznika do nauczania tego przedmiotu. Skorzystajcie z tego prawa, by chronić naszą młodzież przed fałszywym przekazem i indoktrynacją, na którą nie ma miejsca w poznańskich szkołach. Poznań jest miastem tolerancyjnym, otwartym dla każdego. Nie wyobrażam sobie, żeby ten szkodliwy i kłamliwy twór kształtował światopogląd młodego pokolenia poznanianek i poznaniaków

- napisał na Twitterze Jaśkowiak.

Wcześniej swoją opinię na temat podręcznika wyraził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Od początku działania warszawskiego programu in vitro na świat przyszło przy jego wsparciu ponad 2 tys. dzieci. Żaden minister ani żaden, nawet zawierający najgłupsze tezy podręcznik nie zmieni faktu, że Warszawa jest dumna z każdego z Was, maluchy!

- napisał prezydent stolicy mediach społecznościowych.

Głos w tej sprawie zabrał w zeszłym tygodniu również Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych. Włodarz podkarpackiego miasta w zarządzanym przez niego liceum wprowadził zakaz korzystania z tego podręcznika.

Stop nieprawdziwej retoryce PiS-u. W zarządzanym przeze mnie LO MS w Ustrzykach Dolnych wprowadzam zakaz korzystania z podręcznika Historia i teraźniejszość. Nauczyciel prowadzący przedmiot będzie realizował podstawę programową z przygotowanych przez siebie indywidualnych materiałów, które szkoła będzie bezpłatnie przekazywała uczniom. Decyzję tą podjąłem w pełni świadomie, biorąc jej wszystkie konsekwencje na siebie

- przekazał na Twitterze Romowicz.

Wiceprezydent Białegostoku rekomenduje naukę historii i teraźniejszości bez podręcznika

Kolejnym samorządowcem, który przyłączył się do bojkotu podręcznika, jest wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Polityk odpowiedzialny za oświatę w mieście w oficjalnym piśmie skierowanym do dyrektorów szkół ponadpodstawowych namawia nauczycieli białostockich szkół, by nie korzystali w swojej pracy z podręcznika.

"O ile MEIN nie dopuści do użytku innych podręczników do nauki przedmiotu Historia i Teraźniejszość niż książka Wojciecha Roszkowskiego, to rekomenduję, by nauczyciele białostockich szkół ponadpodstawowych prowadzili ten przedmiot bez pomocy tego podręcznika??" - napisał.

Dodał, że ciągle liczy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze przed 1 września dopuści do użytku dwa inne podręczniki do przedmiotu Historia i teraźniejszość.

Jeśli tak się nie stanie to informuję, że nauczyciele mogą prowadzić ww. przedmiot bez pomocy podręcznika, co rekomenduję w imieniu miasta Białystok

- podkreślił Rudnicki.

Minister odpowiada burmistrzowi: Może zakazać czytania tej książki swojej żonie

W sprawie deklaracji jednego z samorządowców - burmistrza Ustrzyk Dolnych - głos zabrał Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji stwierdził, że to nauczyciel decyduje, w jaki sposób realizuje podstawę programową, przy pomocy jakich narzędzi dydaktycznych. Burmistrz nie może zakazać używania jakiegoś podręcznika.

- Pan burmistrz może zakazać czytania tej książki swojej żonie, jeśli ją ma. Nie ma uprawnień do tego, by zakazywać czegokolwiek na płaszczyźnie edukacji, jest organem prowadzącym, a nie organem nadzoru pedagogicznego - skomentował minister edukacji.