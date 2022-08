Burze przejdą przez środkową Polskę. Może spaść miesięczna norma opadów! [RADAR]

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają na wtorek 23 sierpnia duże zachmurzenie, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Warmię, aż po Małopolskę i Śląsk. Więcej słońca i brak opadów czeka mieszkańców wschodniej Polski - tam też obowiązywać będą alerty przed upałami.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla 11 województw

Front podzieli Polskę termicznie, a na dodatek przyniesie ze sobą bardzo ulewne deszcze. Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują:

we wschodnich i centralnych powiatach województwa pomorskiego,

w zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego,

we wschodnich i centralnych powiatach woj. kujawsko-pomorskiego,

w zachodnich i południowych powiatach woj. mazowieckiego,

we wschodnich powiatach woj. wielkopolskiego,

w woj. łódzkim,

w woj. świętokrzyskim,

w zachodnich i południowych powiatach woj. podkarpackiego,

w północnych powiatach woj. małopolskiego,

w północnych powiatach woj. śląskiego,

w woj. opolskim.

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz grad. Porywy wiatru będą osiągały do 70-80 km/h. Alerty obowiązują od godziny 12 do północy.

W województwach dolnośląskim i opolskim wydano też ostrzeżenia przed intensywnym deszczem. Opady, nawet nawalne, mogą być krótkie ale bardzo niszczące. Miejscami spadnie do 40 mm deszczu. Niewykluczone są też sumy powyżej 50 mm - tyle, ile miejscami spada w ciągu miesiąca. Na tym obszarze należy spodziewać się także podtopień.

W południowych powiatach województwa małopolskiego i śląskiego alerty przed burzami z gradem podniesiono do drugiego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 45 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie IMGW.

Wschodnia Polska w ostrzeżeniach przed upałami

Ponadto we wtorek w woj. podlaskim, wschodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz w północnej i centralnej części woj. lubelskiego wydano alerty drugiego stopnia przed upałami. "Temperatura maksymalna w dzień od 29 stopni do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 16 stopni do 19 stopni" - pisze IMGW.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji o pogodzie na stronie głównej Gazeta.pl.

Matura poprawkowa 2022. Ile będzie trwać? Co zabrać?