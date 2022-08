Gliwice. Wszedł na dzwonnicę kościoła. W dłoni miał granat. Interweniowała policja

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek 19 sierpnia w Gliwicach. Na dzwonnicę kościoła przy ulicy Franciszkańskiej wspiął się mężczyzna, który miał w dłoni granat i groził jego detonacją. Na szczęście policjantom udało się go nakłonić do zejścia z konstrukcji.

2 Fot. asp. sztab. Arkadiusz Ciozak (KP w Gliwicach) Otwórz galerię Na Gazeta.pl