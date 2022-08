Które rośliny pylą w sierpniu? Kalendarz pyleń dla alergików [LISTA]

Alergii towarzyszą różne uciążliwe objawy, np. kichanie, wodnisty katar, łzawienie oczu, zmiany skórne, bóle głowy i brzucha, a nawet wymioty czy biegunka. Które z pylących w sierpniu roślin mogą przyczyniać się do nasilenia tych nieprzyjemnych symptomów?

REKLAMA

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Kiedy dzieci wracają do szkoły? Rok szkolny 2022/2023 zaraz się zacznie

Kalendarz alergika. Rośliny, które pylą w sierpniu

Bylica pospolita - zazwyczaj zaczyna kwitnienie w połowie lipca, a szczyt jej pylenia przypada na trzecią dekadę lipca oraz pierwszą i drugą dekadę sierpnia.

- zazwyczaj zaczyna kwitnienie w połowie lipca, a szczyt jej pylenia przypada na trzecią dekadę lipca oraz pierwszą i drugą dekadę sierpnia. Pokrzywa - pyli od maja do września, ale - mimo że jej stężenie bywa bardzo wysokie - rzadko powoduje alergię.

- pyli od maja do września, ale - mimo że jej stężenie bywa bardzo wysokie - rzadko powoduje alergię. Babka zwyczajna - kwitnie od kwietnia do września, ale wzrost stężenie przypada na końcówkę maja i utrzymuje się przez cały czerwiec, aż do przełomu sierpnia i września.

- kwitnie od kwietnia do września, ale wzrost stężenie przypada na końcówkę maja i utrzymuje się przez cały czerwiec, aż do przełomu sierpnia i września. Komosa - kwitnie od końca lipca do początków października. Stężenie pyłku komosy jest zależne od lokalnej szaty roślinnej, ale w Polsce nie osiąga wysokich wartości.

- kwitnie od końca lipca do początków października. Stężenie pyłku komosy jest zależne od lokalnej szaty roślinnej, ale w Polsce nie osiąga wysokich wartości. Ambrozja - pyli od drugiej połowy sierpnia, a jej pyłki utrzymują się w powietrzu nawet do października.

- pyli od drugiej połowy sierpnia, a jej pyłki utrzymują się w powietrzu nawet do października. Szczaw zwyczajny - najsilniej pyli od lipca do końca września.

- najsilniej pyli od lipca do końca września. Trawy - ich pyłki występują w powietrzu w mniejszym natężeniu, porównując z czerwcem oraz lipcem, ale wciąż mogą nasilać objawy alergii.

Zobacz wideo Globalne ocieplenie pogorszy sytuację alergików

Alergia na pyłki. W jaki sposób złagodzić objawy?

Jeśli zauważysz u siebie objawy alergii, zasięgnij porady alergologa. Lekarz zleci badania, które pozwolą ustalić, co wywołuje uczulenie w twoim przypadku oraz dobierze odpowiednie środki, które złagodzą uciążliwe objawy - krople do oczu, krople do nosa lub leki histaminowe.

200 zł dodatku do emerytury. Jak go zdobyć? Skorzystają wybrani seniorzy

Jest jeszcze inna możliwość, czyli odczulanie. Polega na podawaniu alergikowi stopniowo coraz większych dawek danego alergenu, co ma skutkować zmniejszeniem objawów, a nawet ich całkowitym ustąpieniem.