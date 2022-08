Minister zdrowia: Od września najdroższy lek na SMA będzie refundowany

Adam Niedzielski podkreślił w poniedziałek, że wprowadzanie nowoczesnych technologii jest możliwe dzięki Funduszowi Medycznemu. Szef resortu zdrowia podkreślił, że roczna refundacja leku Zolgensma wyniesie ok. 300 mln zł z budżetu funduszu.

To najdroższy, jeżeli chodzi o jednorazowe przyjęcie, lek przeciwko SMA. Mówię tutaj o leku Zolgensma, który będzie przeznaczony dla dzieci w wieku do 6. miesięcy. On będzie podawany oczywiście w wyniku stosowania programu przesiewowego

- powiedział Niedzielski.

Niedzielski: Polska w czołówce, jeśli chodzi o rozwiązanie dla pacjentów z SMA

Minister zdrowia dodał, że od dzisiaj Polska może określać się jako "jeden z najbardziej zaawansowanych krajów, jeśli chodzi o kompleksowe rozwiązanie dla pacjentów z SMA".

Lekarzy prowadzą badania genetyczne diagnozujące SMA. Ich uzupełnieniem ma być terapia farmakologiczna.

W ramach kompleksowego programu walki z SMA wprowadzamy też lek, który będzie dopełniał leczenie nusinersenem, który ze względu na trudność podawania czasami wymaga przejścia na inną formę podania, bo to jest lek podawany w tradycyjny sposób, a nie tak jak nusinersen w postaci iniekcji

- wyjaśniał szef resortu zdrowia. Fundusz Medyczny, który sfinansuje refundację, został powołany na mocy ustawy z 7 października 2020 roku. Jego celem jest wsparcie m.in. profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich oraz świadczeń opieki zdrowotnej dla osób do ukończenia 18. roku życia.

SMA dzięki nowoczesnym lekom nie jest już śmiertelnym zagrożeniem

SMA [spinal muscular atrophy, czyli rdzeniowy zanik mięśni - przyp. red.] to ciężka i rzadka choroba genetyczna, w której stopniowo obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak impulsów nerwowych sprawia, że mięśnie szkieletowe nie są pobudzane, słabną i stopniowo zanikają, co może prowadzić do częściowego albo całkowitego paraliżu.

Choroba występuję u osób w różnym wieku. Jednak większość przypadków, ok. 70 proc., pierwsze objawy SMA pojawiają się w niemowlęctwie albo wczesnym dzieciństwie. Do czasu wprowadzenia nowoczesnych metod opieki oddechowej i leczenia farmakologicznego SMA była najczęstszą genetyczną przyczyną śmierci dzieci do drugiego roku życia.

W Polsce od 2019 roku dostępne jest nowoczesne leczenie, co sprawiło, że rdzeniowy zanik mięśni przestał być śmiertelnym zagrożeniem.

