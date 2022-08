Lubin. Ksiądz dyrektor szkoły w areszcie za pornografię dziecięcą. Jego przełożeni są zaskoczeni

Ksiądz Grzegorz O. od września 2021 r. był dyrektorem Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie na Dolnym Śląsku. Wcześniej prowadził Oratorium przy tamtejszej parafii św. Jana Bosko.

Ksiądz z Lubina aresztowany pod zarzutem posiadania dziecięcej pornografii

18 sierpnia br. duchowny został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury pod zarzutem posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich dzieci. Decyzją sądu Grzegorz O. trafił do tymczasowego aresztu, na dwa miesiące - przekazał prokurator okręgowy w Legnicy Sebastian Kluczyński w rozmowie z lokalnym portalem zmiedzi.pl. Strona ta jako pierwsza poinformowała o sprawie.

Salezjanie o zatrzymanym księdzu: Jesteśmy zaskoczeni

W niedzielę 21 sierpnia na stronie internetowej salezjan z Wrocławia pojawiło się oświadczenie dot. księdza O.

"W związku z zatrzymaniem w Lubinie przez organa ścigania księdza Grzegorza O., współbrata przynależącego do naszej inspektorii, wyrażamy ubolewanie i głębokie zatroskanie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami ks. Grzegorz został bezzwłocznie odwołany z funkcji dyrektora naszej lubińskiej szkoły podstawowej, a placówce zapewniono dalsze, bezpieczne funkcjonowanie pod nowym kierownictwem" - napisał ks. Jerzy Babiak, rzecznik prasowy wrocławskich salezjan.

"Sytuacja ta jest dla nas zaskoczeniem, gdyż nikt wcześniej nie wysuwał żadnych oskarżeń wobec osoby tego kapłana" - zapewnia ks. Babiak. "W pełni współpracujemy z policją i prokuraturą w celu rzetelnego wyjaśnienia całej sprawy" - podkreśla duchowny.

Śledczy nie ujawniają, czy ksiądz dyrektor przyznał się do winy i czy złożył jakieś wyjaśnienia. - Konieczne będzie uzyskanie opinii biegłych z zakresu informatyki i danych teleinformatycznych co do materiałów zabezpieczonych na środkach i nośnikach elektronicznych. Z uwagi na dobro śledztwo i charakter postępowania, nie udzielamy więcej informacji - powiedział prokurator Kluczyński.



***

