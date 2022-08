Małopolska. Tajemnicze różowe organizmy w Rabie. Kolejna toksyczna roślina w rzece?

Raba to prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 132 km. Płynie przez Małopolskę, swój bieg zaczyna w Gorcach w Beskidach Zachodnich, a kończy w Wiśle w Uścicach Solnych. Przyjaciele Raby wciąż alarmują o postępującej degradacji tej rzeki. Tym razem zwrócili uwagę na tajemnicze różowe rośliny.

"Potrzebujemy pomocy naukowej: czym jest to co widać na załączonych zdjęciach? Glony? Sinice? Zdjęcia zrobione przez Tomasza Rosa na rzece Rabie na ujściu potoku Krzyworzeka" - czytamy w poście udostępnionym 18 sierpnia na Facebooku.

Małopolska. Różowe rośliny w Rabie. "To może być toksyna"

Różowe organizmy zostały zlokalizowane w okolicach ujścia do Raby potoku Krzyworzeka i w okolicy nowego mostu w Dobczycach.

Członkowie organizacji zebrali próbki i przekazali je do badań, aby znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie. Nie kryją jednak zaniepokojenia. - Niestety jedna z hipotez mówi, że to może być toksyczna roślina - powiedział w niedzielę 21 sierpnia lokalnym mediom Paweł Augustynek Halny z Przyjaciół Raby, członek Koalicji Ratujmy Rzeki.

- Jeśli jest to toksyczna roślina, to jest bardzo źle. Tym bardziej że rzeką płyną już osady przyziemne ze Zbiornika Dobczyckiego. Niestety nie wpływa to korzystnie na ekosystem, więc jakby doszła toksyna z jakiejś rośliny, to już w ogóle byłby dramat - dodaje.

Jak czytamy, społecznicy z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dowiedzieli się, że mogą to być obumierające glony nitkowate, glony, które zakumulowały ataksantynę (czerwony barwnik, karotenoid występujący w przyrodzie) bądź glony prymesium parvum (jeden z gatunków glonów, dających toksyczne zakwity), sinice albo algi.

Rzeka Raba jest w złej kondycji. Niski poziom wody i duży strumień ścieków

Niezidentyfikowane organizmy o różowym zabarwieniu nie są jedynym problemem rzeki. Można wymienić także: niski poziom wody, mętny kolor, osad denny i... ścieki. "Z rejonu ulicy Rzeźniczej w Dobczycach ponownie płyną dużym strumieniem ścieki do Raby!" - napisali 20 sierpnia Przyjaciele Raby pod udostępnionym filmem na Facebooku.

Warto podkreślić, że tuż za zaporą w Dobczycach znajduje się zbiornik retencyjny, który jest źródłem wody pitnej m.in. dla Krakowa.

