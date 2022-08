Upalny koniec wakacji zawdzięczamy rosyjskiemu wyżowi, który powstrzymuje fronty atmosferyczne, które chcą wkroczyć do Polski z zachodu. Jednocześnie wyż ten sprzyja wnikaniu do naszego kraju ciepłego powietrza ze wschodu. To ono przyniesie w najbliższych dniach bardzo gorące powietrze - przekazuje TVN Meteo.



Pogoda długoterminowa. Najbliższe dni i noce będą gorące

W najbliższych dniach temperatura w całym kraju zacznie wzrastać do 30 st. C, miejscami będzie nawet wyższa. "Najbliższe dni będą gorące i suche w części wschodniej Polski" - przekazali w niedzielę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od wtorku 23 sierpnia zacznie się robić coraz cieplej. W drugiej połowie tygodnia termometry mogą wskazać nawet 35 st. C. Pojawią się lokalne burze oraz porywisty wiatr. Wysokiej temperaturze będą też towarzyszyć wyjątkowo ciepłe noce, szczególnie w centrum kraju, na południu i częściowo na wschodzie Polski. Według zapowiedzi synoptykówIMGW ostatnie dni sierpnia będą wyjątkowo gorące, ochłodzi się dopiero w pierwszych dniach września.

IMGW o spadku temperatury wody w Bałtyku

Upały będą towarzyszyć nam do końca sierpnia, od początku września będzie chłodniej

Na przełomie sierpnia i września pojawi się znaczne ochłodzenie. Od piątku 2 września temperatura będzie znacznie niższa, miejscami może wynieść nawet 16 st. C, szczególnie na północy kraju. W kolejnych dniach września będzie cieplej, jednak nie będzie to już znana nam w ostatnim czasie, tropikalna wręcz pogoda - przekazuje TVN Meteo.

