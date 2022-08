Nad ranem wznowiono poszukiwania mężczyzny, który w sobotę 20 sierpnia pływał motorówką wraz ze znajomym na Zalewie Szczecińskim w pobliżu miejscowości Stepnica (woj. zachodniopomorskie). W poszukiwaniach brały do tej pory udział jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zachodniopomorski WOPR, policja oraz dwa zastępy straży pożarnej.



Zachodniopomorskie. Trwają poszukiwania zaginionego mężczyzny na Zalewie Szczecińskim

W sobotę około godz. 20 mężczyźni wpłynęli motorówką na mieliznę, po czym zdecydowali, że wypchną ją na głębszą wodę. Pojazd znacznie się oddalił, więc jeden z mężczyzn postanowił, że popłynie za nią i ją dogoni. Po pewnym czasie zniknął pod wodą. Drugi pasażer został na mieliźnie, skąd zabrał go statek ratowniczy SAR.

"W wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że ze względu na pogarszającą się pogodę, dwóch mężczyzn zacumowało łódkę na kamiennej wysepce na akwenie Zalewu Szczecińskiego w okolicach Stepnicy. Wysiedli na brzeg i zacumowali łódkę, która na skutek porywistego wiatru odpłynęła od brzegu. Jeden z mężczyzn (zaginiony) postanowił popłynąć wpław i dogonić łódkę. Po przepłynięciu około 70 metrów zniknął z powierzchni wody" - informuje mł. asp. Dariusz Schacht z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. "Następnie do mężczyzny, który pozostał na wysepce, podpłynął mały jacht, który przetransportował mężczyznę na łódkę, stwierdził nieobecność kolegi i poinformował służby o zaistniałej sytuacji" - dodaje mł. asp. Dariusz Schacht. Informację o akcji ratowniczej przekazano na Facebooku.

Zachodniopomorskie. Zalew Szczeciński ma głębokość ponad trzech metrów

Zalew Szczeciński jest południową zatoką Morza Bałtyckiego. Akwen znajduje się na terytorium Polski i Niemiec. Zajmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km2. Uchodzi do niego Odra, dzięki czemu jest on częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego. Średnia głębokość zalewu wynosi około 3,8 m. Największa naturalna głębokość sięga tam nawet 8,5 m.

