Potężne ulewy w Małopolsce. Zalane Krupówki, podtopione budynki, woda wdarła się na posesje

Intensywny deszcz odnotowano w województwie małopolskim. W powiatach nowotarskim i tatrzańskim straż pożarna musiała interweniować kilkadziesiąt razy. "Sytuacja w dalszym ciągu jest rozwojowa. W dalszym ciągu do zdarzeń alarmowane są jednostki OSP z lokalnych miejscowości" - podkreśla 112malopolska.pl.

- Strażacy apelują o ostrożność. W związku z otrzymaniem ostrzeżenia meteorologicznego trzeciego stopnia apelujemy do państwa o zachowanie szczególnej ostrożności. Interwencji dotyczących burz z gradem i intensywnych opadów deszczu w woj. małopolskim, odnotowaliśmy już ponad trzydzieści - powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik małopolskich strażaków starszy aspirant Hubert Ciepły.

Portal 112malopolska.pl zamieścił również na Facebooku zdjęcie z miejscowości Ciche w gminie Czarny Dunajec, gdzie woda wdarła się na posesje. "Spadło tak dużo wody, że w Cichem Górnym po ulicy płynęła rzeka" - pisze "Gazeta Krakowska".

Nagranie z miejscowości udostępnił również Tygodnik Podhalański:

Potężna ulewa w Zakopanem, zalane Krupówki

Jak informuje lokalna "Gazeta Wyborcza", potężna ulewa nawiedziła Zakopane, a także Kościelisko i Nowe Bystre. Zalane zostały Krupówki - studzienki kanalizacyjne nie mogły poradzić sobie z intensywnym deszczem. Woda wdarła się także do piwnic.

"Trudna sytuacja na Podhalu. Możliwe liczne podtopienia. Filmik z Ratułowa (przed Zakopanem) ukazuje efekt wystąpienia silnych opadów deszczu w wyniku wolno przemieszczającej się burzy wielokomórkowej" - informują Łowcy Burz Południe - małopolskie i śląskie. W mniejszych rzekach w okolicy szybko przybywa wody.

W miejscowości Nowe Bystre doszło do wyładowań atmosferycznych, po którym piorun uderzył w instalację elektryczną. "Sytuacja została już opanowana i nikt nie doznał obrażeń. Strażacy pozostali na miejscu aby zabezpieczyć drogę dojazdową, ponieważ w wyniku intensywnych opadów woda naniosła na jezdnię kamienie i ziemię. W wielu miejscach przejazd jest utrudniony, a miejscami niemożliwy" - informuje zakopiańska policja.

IMGW wydał ostrzeżenia

W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Dyżurna synoptyczka IMGW Anna Woźniak powiedziała, że ostrzeżenia drugiego - wyższego - stopnia zostały wydane dla obszaru od Pomorza i Warmii przez Kujawy, zachodnią część województwa mazowieckiego, po województwo opolskie, śląskie i małopolskie. Możliwe tam są opady deszczu do 40 milimetrów oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę.

Burze będą najbardziej intensywne w późnym popołudniem i wieczorem. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 4:00. Właśnie w nocy spodziewane są największe opady deszczu. Dodatkowe zjawiska, czyli porywy wiatru i grad będą mniej groźne.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w zachodniej części kraju, od województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, przez wielkopolskie po województwo lubuskie i dolnośląskie. Jak mówiła Anna Woźniak, tam te zjawiska powinny być nieco słabsze, opady deszczu do 30 milimetrów, porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Możliwy grad. Burze na tym obszarze też mogą przeciągnąć się na godziny nocne, ostrzeżenie jest ważne do 2:00.

Alert RCB: "Znajdź bezpieczne schronienie"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia przed burzami i ulewnym deszczem do odbiorców na terenie 3 województw oraz części powiatów 8 województw. Mieszkańcy otrzymują SMS o treści "Uwaga! Dziś i w nocy możliwy silny wiatr i burze. W czasie burz znajdź bezpieczne schronienie, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."

Alert RCB wysłano na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i opolskiego oraz części powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

W związku z burzami, które przechodzą nad Polską, strażacy w sobotę w nocy i rano interweniowali ponad 580 razy, najwięcej w województwach śląskim i opolskim, a także w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i mazowieckim.

Burze prognozowane są także w niedzielę - mogą wystąpić od Warmii i Mazur i Mazowsza po województwo śląskie i małopolskie na południu.

